«Это не просто концерт». На «Динамо» состоялось грандиозное для Беларуси музыкальное шоу

Новости Беларуси. Полное погружение в музыку. Музыкальный фестиваль ROCK orchestra FEST состоялся накануне вечером в Минске. Грандиозное музыкальное шоу организовали на самой большой площадке нашей страны – стадионе «Динамо». В формате open air гости могли насладиться полюбившимися хитами в новом исполнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слушателям предоставили полную свободу передвижения по арене: слушать любимые композиции они могли как сидя на трибунах, так и прямо перед сценой. Участие в фестивале приняли мировые звезды и легенды рока. Так, на сцену вышли финалист проекта «Голос» Пьер Эдель и экс-вокалист группы Deep Purple. К слову, для американского исполнителя этот визит в Беларусь не первый.

Джо Линн Тернер, рок-музыкант, певец (США):

Очень красивая страна. Если ты хочешь вечеринку, ты ее найдешь, если ты хочешь расслабиться, ты можешь это сделать. Я люблю это. Я высоко оцениваю профессионализм белорусских коллег. Я работал со многими белорусскими музыкантами в своей сольной карьере.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Это не просто концерт Президентского оркестра – это мероприятие, которое привлекает своим масштабом. Национальный стадиона «Динамо», Президентский оркестр Республики Беларусь, Дворец Республики выступили организаторами такого по-настоящему летнего нового феста.

Анастасия Гаврилова:

Я как человек, который интересуется культурой в нашей стране, музыкой, не могла не посетить данное мероприятие и увидеть это воочию.