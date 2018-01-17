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Это не декорации к хоррору, а халатность работников. В Минске появилась «кровавая» стена

17 января 2018 17:21
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Новости Беларуси. Стена в подземном переходе станции метро «Молодежная» выглядит сейчас несколько жутковато, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это не декорации к хоррору, а халатность работников. В Минске появилась «кровавая» стена -1

Это не декорации к хоррору, а халатность работников. В Минске появилась «кровавая» стена -3

Это не декорация к фильму ужасов, а всего лишь последствия ремонта. Для водоизоляции стены покрыли материалом, пропитывающим бетон. А затем, зашпаклевали. Однако строители выполнили работы некачественно. В ближайшее время проблему устранят.

Это не декорации к хоррору, а халатность работников. В Минске появилась «кровавая» стена -6


Егор Воронов, прохожий:
Каждый раз проезжаю здесь, на работу еду  и с работы возвращаюсь, и как бы впечатление не очень.

# общество # Фотофакт # Необычное # Егор Воронов

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