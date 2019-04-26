«Это настоящий душевный праздник». В Минске открыли сезон фонтанов

Новости Беларуси. Под стук барабанов и современные биты! В Минске торжественно открыли сезон фонтанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым по традиции зажурчал самый большой городской фонтан на площадке у театра оперы и балета. На праздничной церемонии зрители смогли погрузиться в мир музыки и танца, где в одном представлении соединились классический балет, современная хореография, белорусская лявониха и спортивные баталии в стиле карате.

Хорошая погода, у всех хорошее настроение. Все улыбаются. Мы сюда любим приходить гулять. Сегодня это настоящий душевный праздник.

Ходим регулярно – каждый год. В прошлом году тоже были. Нам очень понравилось, как детки выступали, понравились военные.

Очень понравилось шоу. Особенно те, кто танцевали народные танцы. Вообще тем, кто готовился, всем спасибо.

В этом сезоне в столице откроются и два новых фонтана: у здания Верховного суда и в районе Национальной библиотеки. Последний будет светомузыкальным – с лазерным шоу и мелкой водяной пылью.