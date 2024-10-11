«Это нарушает все правила!» Томаш Шмидт высказался об аннулировании своего паспорта

Варшава не церемонится со своими гражданами. Польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт, бежавший в Беларусь из-за преследования на родине, лишился паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Варшава не церемонится со своими гражданами. Польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт, бежавший в Беларусь из-за преследования на родине, лишился паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:
Каждому человеку надо знать, чего касается решения, в чем он обвинен, зачем сделано, аннулирован паспорт. Я никакого решения не получил, есть адрес фонда, моя электронная почта. Какие проблемы это переслать? Это нарушает Конституцию, это нарушает все правила не только в Польше, но и Евросоюзе.
По мнению Томаша Шмидта, решение аннулировать его паспорт в Варшаве приняли после открытия бывшим судьей фонда «Польская правда» в Минске. Цель этой организации – укрепление дружбы, взаимопонимания и согласия между гражданами ЕС, Беларуси и России. Еще одно направление – помощь в защите тех, чьи права нарушают на территории Евросоюза. А западным функционерам есть что скрывать. Отсюда и такие недемократичные решения. По сути, банальная месть.