Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?

Новости Беларуси. «Минская правда» всегда славилась талантливыми фотографами, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. В фотолетописи издания запечатлены самые знаковые моменты в истории столицы и Минской области. От строительства проспекта Независимости до спортивных побед.

За удачными кадрами сегодня отправимся вместе с фотокорреспондентом Светланой. Журналиста ноги кормят. И это про газетчиков в том числе. Авторов и фотокоров в редакции застанешь редко. Они почти всегда на выезде, в постоянном круговороте событий.

На этот раз место назначения – Жодино. Там Светлану уже ждет собственный корреспондент газеты. Работать сегодня предстоит на БелАЗе. В свое время газета курировала строительство завода. Да и в целом развитию промышленности в регионе на страницах «Минской правды» всегда уделялось много внимания.

На территории БелАЗа передвигаемся на электробусе, тут мог бы уместиться небольшой город, но Алена ориентируется среди цехов настолько хорошо, что сама могла бы водить здесь экскурсии. Как собкор газеты она отвечает за Борисов, Крупки и Жодино. Столько раз бывала на БелАЗе, что о производстве самых больших в мире карьерных самосвалов знает если не все, то очень много. Вникать, однако, в технические нюансы непросто, шутит журналист, блондинка все-таки. Например, чтобы сегодня доступно рассказать читателям о преимуществах нового пресса, сначала нужно самой досконально разобраться в работе оборудования.

Тем временем Светлана набирает кадры для публикации. Удивительно, со скольких ракурсов, оказывается, можно снять оборудование. А глядя на эту сцену, невольно вспоминается фильм «Москва слезам не верит». Ради удачной фотографии Светлана готова и в огонь, и в воду, и на палубу БелАЗа. Но лучше всего ей удаются душевные портреты. Белорусами на ее снимках восхищались даже на выставках в Бельгии и Франции.

Светлана Курейчик, фотокорреспондент газеты «Мінская праўда»:

Очень многие производства мы видим изнутри, что в обычной жизни почти невозможно, если только приехать на какую-то экскурсию. А здесь мы бываем часто, мы видим, как производятся такие огромные самосвалы, как БелАЗ, к примеру. Даже приходилось кататься на нем. Я знаю, чем живут область, республика.