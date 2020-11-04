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Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?

04 ноября 2020 06:25
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Новости Беларуси. «Минская правда» всегда славилась талантливыми фотографами, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. В фотолетописи издания запечатлены самые знаковые моменты в истории столицы и Минской области. От строительства проспекта Независимости до спортивных побед.

Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?-1

За удачными кадрами сегодня отправимся вместе с фотокорреспондентом Светланой. Журналиста ноги кормят. И это про газетчиков в том числе. Авторов и фотокоров в редакции застанешь редко. Они почти всегда на выезде, в постоянном круговороте событий.

Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?-4

На этот раз место назначения – Жодино. Там Светлану уже ждет собственный корреспондент газеты. Работать сегодня предстоит на БелАЗе. В свое время газета курировала строительство завода. Да и в целом развитию промышленности в регионе на страницах «Минской правды» всегда уделялось много внимания.

Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?-7

На территории БелАЗа передвигаемся на электробусе, тут мог бы уместиться небольшой город, но Алена ориентируется среди цехов настолько хорошо, что сама могла бы водить здесь экскурсии. Как собкор газеты она отвечает за Борисов, Крупки и Жодино. Столько раз бывала на БелАЗе, что о производстве самых больших в мире карьерных самосвалов знает если не все, то очень много. Вникать, однако, в технические нюансы непросто, шутит журналист, блондинка все-таки. Например, чтобы сегодня доступно рассказать читателям о преимуществах нового пресса, сначала нужно самой досконально разобраться в работе оборудования.

Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?-10

Тем временем Светлана набирает кадры для публикации. Удивительно, со скольких ракурсов, оказывается, можно снять оборудование. А глядя на эту сцену, невольно вспоминается фильм «Москва слезам не верит». Ради удачной фотографии Светлана готова и в огонь, и в воду, и на палубу БелАЗа. Но лучше всего ей удаются душевные портреты. Белорусами на ее снимках восхищались даже на выставках в Бельгии и Франции.

Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?-13

Светлана Курейчик, фотокорреспондент газеты «Мінская праўда»:
Очень многие производства мы видим изнутри, что в обычной жизни почти невозможно, если только приехать на какую-то экскурсию. А здесь мы бываем часто, мы видим, как производятся такие огромные самосвалы, как БелАЗ, к примеру. Даже приходилось кататься на нем. Я знаю, чем живут область, республика.

Ради удачной фотографии готова и в огонь, и в воду. Как работает фотокорреспондент издания «Мінская праўда»?-16

Но, конечно, очень важно, что меня особенно радует в моей работе, – это люди. Я люблю простых людей, люблю приезжать в деревни, колхозы, я люблю комбайнеров, людей, которые занимаются соломкоплетением, чем угодно. Все эти люди, когда начинаешь с ними общаться, они все, как родные.

«Со званого ужина или выставки отправляемся в поле». Как устроен рабочий день спецкоров и собкоров газеты «Мінская праўда» (читайте далее).

# Газеты Беларуси # общество # Светлана Курейчик # Яна Шипко # Фотофакт

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