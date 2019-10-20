Прямой эфир

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week

20 октября 2019 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск принял осенний модный марафон. Главное событие белорусской модной индустрии – Belarus Fashion Week – удивила новым форматом. Впервые модный фестиваль сменил локацию, и, как утверждают модные критики, благодаря этому вышел на новый уровень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-1

С локацией моды, стиля и драйва на этот раз помог определиться крупнейший белорусский застройщик – компания Dana Holdings.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-4

В двухэтажном стилобате дома с фасадом на Национальную библиотеку разместился не только подиум, но и площадки для мастер-классов и шоурумов. Почему гостям Недели моды пришелся по душе дом «Микеланджело» и как новая концепция поможет молодым брендам, узнавали наши корреспонденты.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-7

Всю неделю на этом паркинге горит только «зеленый свет» непредсказуемым сочетаниям, отсутствию рамок и смелым экспериментам. В общем, всему, за что ратуют современные дизайнеры. Символично же. Более располагающую к творчеству и модному настроению атмосферу сложно представить. 

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-10

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week, председатель РОО «Белорусская палата моды»:
Данное место достаточно органично подходит для современной дизайнерской одежды. Бытует мнение, что дизайнерская одежда, одежда, которая демонстрируется на подиуме, какая-то особенная, возможно, не носибельная. На самом деле это всегда уникальная, яркая и дорогая одежда. Образы, которые транслируются на подиуме, органично смотрятся в городской среде.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-13

Место выбиралось с учетом инфраструктуры: всем должно быть удобно. Удобно в первую очередь гостям показа. Тем, кто перемещается на автомобиле должно быть удобно, тем, кто перемещается на метро, должно быть удобно. Здесь это месторасположение идеально.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-16

Топовые показы в последнее время редко обходятся без креативного выбора локации. Модели могут дефилировать по взлетной полосе и платформе метро, цехам и даже римским фонтанам. Новая прописка недели моды в доме «Микеланджело» передала энергетику современного Минска.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-19

Организаторам потребовалось лишь установить специально созданную световую систему – получился импровизированный подиум для идеального дефиле. Профи из фэшн-индустрии уже называют этот район самым стильным и модным в белорусской столице.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-22

Франческо Беллини, модный фотограф (Италия):
Это инновационный район. Немного в стиле Дубая, очень привлекательное место для жизни, а для показов уникальное. Для меня тем более особенное, потому что я сам купил апартаменты в комплексе «Маяк Минска». И сейчас благодаря Fashion Week по соседству я тем более чувствую себя как дома.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-25

Один из первых показов – коллекция от бренда Jovana S Couture. Наряды демонстрировались на подиумах Лондона и Дубая, и вот теперь – в Минске. Два самых дорогих наряда еще до показа приобрела поклонница бренда из Монако.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-28

Йована Стоилкович, дизайнер (Сербия):
Все мои платья уникальны, в единственном экземпляре. Выходя в свет в таком наряде, женщина должна чувствовать себя звездой. Это очень урбанистическое место для показа.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-31

Мои наряды элегантные и роскошные, для красной дорожки. Поэтому интересно: мы на паркинге, и это только подчеркнет эффект моей коллекции.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-34

Традиционно «Белорусская неделя моды» дает шанс и молодым талантам. На этой неделе стилобат дома «Микеланджело – мекка для шопоголиков. Концепция pop-up store отлично вписалась в новый формат модного фестиваля. Этакий модный маркет с эффектом вспышки – кратковременный, но концентрированный. Свои шоурумы организовали более 40 дизайнеров.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-37

После завершения Fashion Week многофункциональный комплекс «Маяк Минска» станет еще более стильным, культовым и притягательным, в том числе и для покупки здесь коммерческой недвижимости. Помещения коммерческого назначения в домах «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи» уже сегодня пользуются повышенным спросом.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-40

Такая покупка – инвестиция, которая минимум в три раза выгоднее банковских валютных депозитов. При сдаче в аренду доходность коммерческой недвижимости такого уровня не менее 9-15%. А можно вести здесь и собственный успешный бизнес. Судя по популярности места, проблем с клиентами в «Маяке Минска» никогда не будет.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-43

Неделя моды завершилась, а в декоре из мрамора и венецианского стекла на месте шоурумов в доме «Микеланджело» в стильном торговом центре вскоре откроются модные магазины, кафе и салоны. 

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-46

Стать их владельцем еще можно успеть – у Dana Holdings есть и интересные предложения на любой вкус, и отличные варианты финансирования покупки. И все это – в лучшем месте столицы и с видом на «алмаз» Национальной библиотеки.

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week-49

# Реклама # общество # Янина Гончарова # Франческо Беллини # Йована Стоилкович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника
20 октября 2019 17:06

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор
20 октября 2019 17:06

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор

С элементами мультфильмов. В Могилёвской школе старшеклассники разработали уникальную программу изучения алфавита
20 октября 2019 17:06

С элементами мультфильмов. В Могилёвской школе старшеклассники разработали уникальную программу изучения алфавита