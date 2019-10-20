«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week

Новости Беларуси. Минск принял осенний модный марафон. Главное событие белорусской модной индустрии – Belarus Fashion Week – удивила новым форматом. Впервые модный фестиваль сменил локацию, и, как утверждают модные критики, благодаря этому вышел на новый уровень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С локацией моды, стиля и драйва на этот раз помог определиться крупнейший белорусский застройщик – компания Dana Holdings.

В двухэтажном стилобате дома с фасадом на Национальную библиотеку разместился не только подиум, но и площадки для мастер-классов и шоурумов. Почему гостям Недели моды пришелся по душе дом «Микеланджело» и как новая концепция поможет молодым брендам, узнавали наши корреспонденты.

Всю неделю на этом паркинге горит только «зеленый свет» непредсказуемым сочетаниям, отсутствию рамок и смелым экспериментам. В общем, всему, за что ратуют современные дизайнеры. Символично же. Более располагающую к творчеству и модному настроению атмосферу сложно представить.

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week, председатель РОО «Белорусская палата моды»:

Данное место достаточно органично подходит для современной дизайнерской одежды. Бытует мнение, что дизайнерская одежда, одежда, которая демонстрируется на подиуме, какая-то особенная, возможно, не носибельная. На самом деле это всегда уникальная, яркая и дорогая одежда. Образы, которые транслируются на подиуме, органично смотрятся в городской среде.

Место выбиралось с учетом инфраструктуры: всем должно быть удобно. Удобно в первую очередь гостям показа. Тем, кто перемещается на автомобиле должно быть удобно, тем, кто перемещается на метро, должно быть удобно. Здесь это месторасположение идеально.

Топовые показы в последнее время редко обходятся без креативного выбора локации. Модели могут дефилировать по взлетной полосе и платформе метро, цехам и даже римским фонтанам. Новая прописка недели моды в доме «Микеланджело» передала энергетику современного Минска.

Организаторам потребовалось лишь установить специально созданную световую систему – получился импровизированный подиум для идеального дефиле. Профи из фэшн-индустрии уже называют этот район самым стильным и модным в белорусской столице.

Франческо Беллини, модный фотограф (Италия):

Это инновационный район. Немного в стиле Дубая, очень привлекательное место для жизни, а для показов уникальное. Для меня тем более особенное, потому что я сам купил апартаменты в комплексе «Маяк Минска». И сейчас благодаря Fashion Week по соседству я тем более чувствую себя как дома.

Один из первых показов – коллекция от бренда Jovana S Couture. Наряды демонстрировались на подиумах Лондона и Дубая, и вот теперь – в Минске. Два самых дорогих наряда еще до показа приобрела поклонница бренда из Монако.

Йована Стоилкович, дизайнер (Сербия):

Все мои платья уникальны, в единственном экземпляре. Выходя в свет в таком наряде, женщина должна чувствовать себя звездой. Это очень урбанистическое место для показа.

Мои наряды элегантные и роскошные, для красной дорожки. Поэтому интересно: мы на паркинге, и это только подчеркнет эффект моей коллекции.

Традиционно «Белорусская неделя моды» дает шанс и молодым талантам. На этой неделе стилобат дома «Микеланджело – мекка для шопоголиков. Концепция pop-up store отлично вписалась в новый формат модного фестиваля. Этакий модный маркет с эффектом вспышки – кратковременный, но концентрированный. Свои шоурумы организовали более 40 дизайнеров.

После завершения Fashion Week многофункциональный комплекс «Маяк Минска» станет еще более стильным, культовым и притягательным, в том числе и для покупки здесь коммерческой недвижимости. Помещения коммерческого назначения в домах «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи» уже сегодня пользуются повышенным спросом.

Такая покупка – инвестиция, которая минимум в три раза выгоднее банковских валютных депозитов. При сдаче в аренду доходность коммерческой недвижимости такого уровня не менее 9-15%. А можно вести здесь и собственный успешный бизнес. Судя по популярности места, проблем с клиентами в «Маяке Минска» никогда не будет.

Неделя моды завершилась, а в декоре из мрамора и венецианского стекла на месте шоурумов в доме «Микеланджело» в стильном торговом центре вскоре откроются модные магазины, кафе и салоны.