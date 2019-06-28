«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. Площадок, где можно посмотреть соревнования и весело провести время, в столице три. Фан-зона у «Чижовка-Арены» популярна как у белорусов, так и у зарубежных гостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Площадок, где можно посмотреть соревнования и весело провести время, в столице три. Фан-зона у «Чижовка-Арены» популярна как у белорусов, так и у зарубежных гостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Атмосферу ярких эмоций поддерживают молодые музыкальные коллективы. Много развлечений и для детей. В общем, время проходит весело и активно.
Очень нравится, потому что представляешь свою студию. Это очень престижно, потому что это все-таки Европейские игры.
Эмоции большие. Мне все здесь очень нравится: здесь очень много продумано и для детей, и для взрослых – различные развлечения, конкурсы. Я с внучкой прихожу уже не один раз.
Классно. Мне очень понравилось.
Не отходим, все время играем. И болеем за наших.
Нравится – весело, хорошо. Очень весело здесь! И малышке нравится.
Площадка будет открыта допоздна. На сцене выступят именитые белорусские артисты, а фудкорты порадуют разнообразием национальной кухни.