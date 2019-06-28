Прямой эфир

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

28 июня 2019 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Площадок, где можно посмотреть соревнования и весело провести время, в столице три. Фан-зона у «Чижовка-Арены» популярна как у белорусов, так и у зарубежных гостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»-1

Атмосферу ярких эмоций поддерживают молодые музыкальные коллективы. Много развлечений и для детей. В общем, время проходит весело и активно.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»-4

Очень нравится, потому что представляешь свою студию. Это очень престижно, потому что это все-таки Европейские игры.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»-7

Эмоции большие. Мне все здесь очень нравится: здесь очень много продумано и для детей, и для взрослых – различные  развлечения, конкурсы. Я с внучкой прихожу уже не один раз.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»-10

Классно. Мне очень понравилось.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»-13

Не отходим, все время играем. И болеем за наших.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»-16

Нравится – весело, хорошо. Очень весело здесь! И малышке нравится.

Площадка будет открыта допоздна. На сцене выступят именитые белорусские артисты, а фудкорты порадуют разнообразием национальной кухни.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД
28 июня 2019 17:23

В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок
28 июня 2019 16:00

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

28 июня 2019 14:23

«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта