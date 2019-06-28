Скоро билетов совсем не останется: что говорят организаторы о билетах на церемонию закрытия II Европейских игр

Новости Беларуси. 80 % билетов на церемонию закрытия II Европейских игр уже забронировано, остальные пока в свободном доступе. Так что шанс попасть на феерию красок и эмоций еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Сущинский, директор компании по реализации билетов: Был очень большой всплеск последнюю неделю: продавалось и по 1000, по 500, по 800 билетов в день. Думаю, что к обеду воскресенья уже ничего не останется в продаже.

Мы видим, что очень многие, кто не попал на церемонию открытия, хотят посмотреть церемонию закрытия, чтобы увидеть, что за действие происходило в нашем городе.

Не отходя от кассы как раз встретили тех, кто приобрел заветный билет.