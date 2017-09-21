Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября

Причем, судя по тематике конкурсных работ, укротители печатных оборотов всерьез намерены если не переписать, то, как минимум, разнообразить будущее журналистики красным словцом.

Асы пера, которым удалось буквально дописаться до финала конкурса, обошли почти полторы тысячи конкурентов. Победители – молодые репортеры, в основном из небольших районных изданий, преодолели три отборочных этапа.

Новости Беларуси. Лучших молодых журналистов из всех регионов Беларуси 21 сентября награждали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Герцев, конкурсант: Я с детства мечтал стать журналистом, и моя мечта сбылась. Моя работа была посвящена будущему журналистики. Я считаю, что у печатных СМИ есть будущее, не смотря на то, что сейчас звучат различные точки зрения.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Это лучшие из лучших в нашей республике. Их работы будут напечатаны и в газетах. Основная была цель – это, конечно же, вот эту пишущую молодежь, которая живет в регионах, в клубах молодых журналистов, привлечь к активной социально-политической деятельности.

За пять лет, которые проводится конкурс, жюри прочитали более 7000 работ.

Но гораздо важнее для самих участников то, что после признания на этом журналистском смотре кого-то замечали главные редакторы крупных газет. А некоторые в достаточно юном возрасте даже стали спецкорами престижных изданий.