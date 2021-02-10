Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы

Новости Беларуси. Во 2-й детской больнице Минска маленьким пациентам вручили подарки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во 2-й детской больнице Минска маленьким пациентам вручили подарки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой клинике это уже стало доброй традицией, ведь ребята с тяжелой хронической патологией, которым предстоит перенести операцию вдали от близких, нуждаются в особой заботе.
И сегодня, 10 февраля, юным пациентам кардиологического и урологического отделений устроили праздник. А в качестве подарков – 114 ярких портфелей с конфетами и пищей для ума. Игра-головоломка, которая знакомит ребят с достопримечательностями Беларуси, пришлась по душе всем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.
Я рад, все рады. Много всяких сладостей и вкусностей нам подарил наш Президент.
Лариса Сечко, главный врач 2-й детской клинической больницы Минска:
Такие вот акции, а еще и с подарками, очень интересны и важны. И персонал делает все, чтобы дети получали адекватную помощь. У нас очень грамотные специалисты работают в клинике, с большим опытом работы.
Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это огромная забота со стороны главы государства. Это такое маленькое, наверное, действо, которое помогает повышать настроение нашим пациентам, повышать иммунитет.
– Дети, а вам хорошо, когда приходят к вам с подарками?
– Да!
– Вам нравится?
– Да!
– Будем приходить. Спасибо вам. Поправляйтесь, пожалуйста.
Слаженная работа коллектива клиники помогает детям легче перенести больничные будни. Ребята с пятилетнего возраста находятся на лечении самостоятельно и могут оставаться в больнице до четырех недель. И такие теплые встречи особенно важны тем, чьи родители не могут часто навещать своих чад.