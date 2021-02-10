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Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы

10 февраля 2021 13:42
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Новости Беларуси. Во 2-й детской больнице Минска маленьким пациентам вручили подарки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы-1

В этой клинике это уже стало доброй традицией, ведь ребята с тяжелой хронической патологией, которым предстоит перенести операцию вдали от близких, нуждаются в особой заботе.

И сегодня, 10 февраля, юным пациентам кардиологического и урологического отделений устроили праздник. А в качестве подарков – 114 ярких портфелей с конфетами и пищей для ума. Игра-головоломка, которая знакомит ребят с достопримечательностями Беларуси, пришлась по душе всем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.  

Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы-4

Я рад, все рады. Много всяких сладостей и вкусностей нам подарил наш Президент.

Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы-7

Лариса Сечко, главный врач 2-й детской клинической больницы Минска:  
Такие вот акции, а еще и с подарками, очень интересны и важны. И персонал делает все, чтобы дети получали адекватную помощь. У нас очень грамотные специалисты работают в клинике, с большим опытом работы.  

Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы-10

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это огромная забота со стороны главы государства. Это такое маленькое, наверное, действо, которое помогает повышать настроение нашим пациентам, повышать иммунитет.

Дети, а вам хорошо, когда приходят к вам с подарками?
Да!
Вам нравится?
Да!
Будем приходить. Спасибо вам. Поправляйтесь, пожалуйста.

Это дети с тяжёлой хронической патологией. Подарки от Президента получили маленькие пациенты минской больницы-13

Слаженная работа коллектива клиники помогает детям легче перенести больничные будни. Ребята с пятилетнего возраста находятся на лечении самостоятельно и могут оставаться в больнице до четырех недель. И такие теплые встречи особенно важны тем, чьи родители не могут часто навещать своих чад.

# Дети # общество # Александр Лукашенко # Лариса Сечко # Жанна Казачёнок # Фотофакт

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