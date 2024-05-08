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«Это будет выглядеть как мюзикл». Рассказываем о концертной программе 9 Мая возле Дворца спорта

08 мая 2024 10:34
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Большая эстафета памяти идет по стране, и каждый из нас вносит в нее свой вклад, в том числе творческие коллективы. 9 мая в 15:00 на открытой площадке около Дворца спорта состоится концертная программа «Память сердца», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поговорили с главным героем события.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Сальник, дирижер народного оркестра народных инструментов Белорусского государственного университета.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Акция называется «Память сердца». В чем была идея создания этой акции и как она будет проводиться?

«Это будет выглядеть как мюзикл». Рассказываем о концертной программе 9 Мая возле Дворца спорта-1

Сергей Сальник, дирижер народного оркестра народных инструментов Белорусского государственного университета:
Идея акции в воссоздании довоенной, военной и послевоенной атмосферы, чтобы сохранить это в памяти, передать молодому поколению и передавать дальше. Это международная акция, она проходит во многих странах Содружества. Каждая страна делает свою программу. Кто-то делает танцевальные флешмобы, кто-то – показ мод ретро, военных, послевоенных лет. Идея одна – память.

Мы выбрали форму через музыку, военные песни, понимание, чтобы у человека остались чувства. А музыка, как известно, и есть язык чувств. Военные песни – это монументальный пласт советской культуры. Недаром их любят в очень многих странах.

Это будет выглядеть как мюзикл. Мы начнем с довоенных лет, потом – произведения, написанные в годы войны. Плавно проведем от 1939-1940 года до Победы, а то еще и дальше, когда создавались современные песни, посвященные… Будет интерактив со зрителями: угадать песни, фразы, героев из военных фильмов. Это будет не просто концерт.

Подробнее в видео.

# День Победы # общество # Дмитрий Потапович # Сергей Сальник # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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