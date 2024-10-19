Работы хватит всем – во всех районах Минска проходят массовые субботники

Осенний марафон чистоты продолжается в столице. Субботники помогают не только наводить порядок в городе, но и сплачивают людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупном зеленом массиве Фрунзенского района масштабный фронт работ. Необходимо не просто расчистить территорию от сухих и сломанных деревьев, но и подготовить ее для дальнейшего благоустройства. Вместе с коллективом Мингорисполкома 19 октября там трудилась и молодежь столицы. Ребята уверены, участие в субботнике – это инвестиция в будущее города и его жителей. Уже весной благодаря их труду будет обустроена поляна для пикников, появятся места для прогулок и отдыха.





Анастасия Некрашевич, студентка Белорусской государственной академии музыки:

Я считаю, потрясающее утро. Безусловно, будем делать нашу столицу чище, ярче, красивее. Ведь от кого, как не от нас, зависит наше будущее.