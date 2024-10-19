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Работы хватит всем – во всех районах Минска проходят массовые субботники

19 октября 2024 13:19
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Осенний марафон чистоты продолжается в столице. Субботники помогают не только наводить порядок в городе, но и сплачивают людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы хватит всем – во всех районах Минска проходят массовые субботники-2

В крупном зеленом массиве Фрунзенского района масштабный фронт работ. Необходимо не просто расчистить территорию от сухих и сломанных деревьев, но и подготовить ее для дальнейшего благоустройства. Вместе с коллективом Мингорисполкома 19 октября там трудилась и молодежь столицы. 

Ребята уверены, участие в субботнике – это инвестиция в будущее города и его жителей. Уже весной благодаря их труду будет обустроена поляна для пикников, появятся места для прогулок и отдыха.



 

Работы хватит всем – во всех районах Минска проходят массовые субботники-4

Анастасия Некрашевич, студентка Белорусской государственной академии музыки:
Я считаю, потрясающее утро. Безусловно, будем делать нашу столицу чище, ярче, красивее. Ведь от кого, как не от нас, зависит наше будущее.

Работы хватит всем – во всех районах Минска проходят массовые субботники-6

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы видим, что практически по всему городу проводится работа. Это радует. Много молодежи, детворы, которые тоже принимают добрые традиции проведения субботников. И, конечно же, это сплачивает людей, потому что именно вот на таких мероприятиях каждый видит, как работают, чувствует поддержку друг друга, когда все вместе. Ну и, конечно же, это создает хорошее настроение. Поэтому эта добрая традиция будет продолжаться.

Акции по наведению порядка продлятся в столице до конца октября. Высадка деревьев, уборка дворовых территорий от листвы и мусора, восстановление газонов, ремонт детских площадок – работы хватит всем.

# Субботники в Беларуси

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