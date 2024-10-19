За неделю к акции по восстановлению леса присоединились более 16 тыс. человек

Более 16 тысяч человек за неделю присоединились к акции по восстановлению лесных массивов, пострадавших от летней непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 16 тысяч человек за неделю присоединились к акции по восстановлению лесных массивов, пострадавших от летней непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 октября на ветровально-буреломном участке в Ивьевском районе трудились работники Комитета госконтроля. Всего более сотни человек. Некоторые приехали вместе с детьми. Большой дружной компанией они высадили более 20 тысяч берез и сосен. Всего в Гродненской области повреждено около 760 гектаров леса. Большую половину из них восстановят уже нынешней осенью. Параллельно с посадкой деревьев продолжаются работы по расчистке территорий от бурелома.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Сотрудники Комитета работают по всей республике. Это традиция, мы всегда, кто хочет, приезжаем с семьями. Вместе трудимся на свежем воздухе, чтобы и детей приучать к труду.
Сергей Кашета, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Каждый гражданин Республики Беларусь должен заботиться о том месте, где он живет, о природе, о своей семье, о своей Родине. Поэтому мы сегодня здесь.
В Витебске к единому дню озеленения также присоединились сотни участников. Многие из них с самого утра трудились в Парке тысячелетия. Это место пользуется популярностью у горожан. Каждый летний вечер здесь место встречи жителей для отдыха, ну а сегодня они взялись за работу. В стороне не остались также юные садоводы.
Я люблю свой парк и буду садить в нем деревья всегда, потому что это мой самый любимый парк.
Здесь очень много красивых мест, очень много зелени, поэтому я его люблю.
Виктор Галанов заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
По всей республике, в городах, районных центрах сегодня организованы работы по высадке деревьев, кустарников для того, чтобы сделать нашу родную территорию, нашу Республику Беларусь, населенные пункты краше, зеленее.
По всей Беларуси сегодня высадили порядка 18 тысяч деревьев. И 4,5 тысячи из них – в Витебской области. Это не только значительно повысит уровень озелененности территорий, но и сделает атмосферный воздух чище.