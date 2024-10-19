За неделю к акции по восстановлению леса присоединились более 16 тыс. человек

Более 16 тысяч человек за неделю присоединились к акции по восстановлению лесных массивов, пострадавших от летней непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 октября на ветровально-буреломном участке в Ивьевском районе трудились работники Комитета госконтроля. Всего более сотни человек. Некоторые приехали вместе с детьми. Большой дружной компанией они высадили более 20 тысяч берез и сосен. Всего в Гродненской области повреждено около 760 гектаров леса. Большую половину из них восстановят уже нынешней осенью. Параллельно с посадкой деревьев продолжаются работы по расчистке территорий от бурелома.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Сотрудники Комитета работают по всей республике. Это традиция, мы всегда, кто хочет, приезжаем с семьями. Вместе трудимся на свежем воздухе, чтобы и детей приучать к труду.

Сергей Кашета, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Каждый гражданин Республики Беларусь должен заботиться о том месте, где он живет, о природе, о своей семье, о своей Родине. Поэтому мы сегодня здесь.

В Витебске к единому дню озеленения также присоединились сотни участников. Многие из них с самого утра трудились в Парке тысячелетия. Это место пользуется популярностью у горожан. Каждый летний вечер здесь место встречи жителей для отдыха, ну а сегодня они взялись за работу. В стороне не остались также юные садоводы.

Я люблю свой парк и буду садить в нем деревья всегда, потому что это мой самый любимый парк. Здесь очень много красивых мест, очень много зелени, поэтому я его люблю.