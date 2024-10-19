Соединить музыку и инклюзию. Как это сделать – пообщались с девушкой с проблемами со зрением

Тайны жизни в невидимом мире. У Анастасии Миньковской проблемы со зрением с детства. Но она никогда не воспринимала это как недостаток. Скорее, как возможность видеть все по-особенному.

Чувствовать пространство с помощью звуков, ритма шагов, голосов людей и малейших движений вокруг. Эти звуки рисуют для нее картину мира, полную деталей, которые для большинства остаются незамеченными.

Анастасия Миньковская, музыкант, волонтер:

Мне очень важно слышать голос людей. Я через голос самого человека слышу. То есть это мой способ посмотреть. Стараюсь пользоваться ушами в основном своими. Мне много дает звук. Мне важно слышать постоянно. Я считаю, что всем дано поровну. Просто из-за того, что у меня есть проблемы со зрением, я пользуюсь другими органами в большей степени. Но я не могу сказать, что вот у меня какой-то там особенный слух. Точно такой же слух у всех людей.

Музыка для нее не просто профессия. Это способ самовыражения и возможность делиться своим внутренним миром с окружающими. Анастасия посвятила этому искусству уже более 10 лет. Ее творческий путь начинался в колледже имени Глинки по специальности «искусство эстрады». Затем девушка продолжила обучение по той же специальности в университете, совершенствуя свои навыки и выступая с оркестрами. Анастасия стремится донести красоту музыки до каждого. И не только со сцены.