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«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы

25 июня 2020 12:14
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Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрели 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании.

«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы-1



Один из проектов закона направлен на улучшение условий для тех, кто трудится во вредных условиях. Конкретнее: наниматели будут отчислять больше средств на выплаты своим сотрудникам страховой пенсии. Это прежде всего существенная поддержка людей, у которых небольшая пенсия, а для работодателей – возможность не потерять специалиста предпенсионного возраста.

«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы-3

При подготовке документа законотворцы учли пожелания и тех, и других. Напомним, пенсионное законодательство приводится в соответствие с Указом Президента. По нему, начиная с 1 января, работникам, которые имеют такое право, назначается льготная пенсия по закону о пенсионном обеспечении. 

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«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы-6

Жанна Стативко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень много было обращений от работников сельхозпредприятий (трактористы, машинисты), водители автобусов, троллейбусов, это учителя, артисты, некоторые категории спортсменов, т.е. те категории, которые уходят раньше на пенсию. Конечно, это большая поддержка для этих людей.

# Пенсии # общество # Жанна Стативко # Фотофакт

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