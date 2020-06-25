«Это большая поддержка для людей». Депутаты Палаты представителей рассмотрели поправки в пенсионные законы

Новости Беларуси. Поправки в пенсионные законы рассмотрели 25 июня в первом чтении депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании.





Один из проектов закона направлен на улучшение условий для тех, кто трудится во вредных условиях. Конкретнее: наниматели будут отчислять больше средств на выплаты своим сотрудникам страховой пенсии. Это прежде всего существенная поддержка людей, у которых небольшая пенсия, а для работодателей – возможность не потерять специалиста предпенсионного возраста.

При подготовке документа законотворцы учли пожелания и тех, и других. Напомним, пенсионное законодательство приводится в соответствие с Указом Президента. По нему, начиная с 1 января, работникам, которые имеют такое право, назначается льготная пенсия по закону о пенсионном обеспечении. Депутаты предлагают отменить норму о раздельном содержании лиц, осуждённых за незаконный оборот наркотиков