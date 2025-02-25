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В Литве приступили к демонтажу ЛЭП на Калининградскую область

25 февраля 2025 07:46
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Литва начала демонтировать опоры ЛЭП для Калининградской области, ставшие ненужными после отключения стран Балтии от энергетической системы БРЭЛЛ и их синхронизации с ЕС, сообщил директор Litgrid Рокас Масюлис. Об этом пишет ТАСС.

В Литве приступили к демонтажу ЛЭП на Калининградскую область-1

Фото: pixabay

Специальные бригады уже работают, а техническая часть будет предоставлена Украине. Демонтаж начался с опор в селе Стаугайчяй. Планируется завершить демонтаж столбов по всей системе в 2026 году.

# Беларусь-Литва

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