В Литве приступили к демонтажу ЛЭП на Калининградскую область

Литва начала демонтировать опоры ЛЭП для Калининградской области, ставшие ненужными после отключения стран Балтии от энергетической системы БРЭЛЛ и их синхронизации с ЕС, сообщил директор Litgrid Рокас Масюлис. Об этом пишет ТАСС.