В Литве приступили к демонтажу ЛЭП на Калининградскую область

Литва начала демонтировать опоры ЛЭП для Калининградской области, ставшие ненужными после отключения стран Балтии от энергетической системы БРЭЛЛ и их синхронизации с ЕС, сообщил директор Litgrid Рокас Масюлис. Об этом пишет ТАСС.
Литва начала демонтировать опоры ЛЭП для Калининградской области, ставшие ненужными после отключения стран Балтии от энергетической системы БРЭЛЛ и их синхронизации с ЕС, сообщил директор Litgrid Рокас Масюлис. Об этом пишет ТАСС.
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Специальные бригады уже работают, а техническая часть будет предоставлена Украине. Демонтаж начался с опор в селе Стаугайчяй. Планируется завершить демонтаж столбов по всей системе в 2026 году.