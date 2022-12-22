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«Эта сумма ежегодно возрастает». Как узнать, каким будет размера семейного капитала в 2023-м?

22 декабря 2022 13:56
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Новости Беларуси. В 2022 году в Минске принято более 8 700 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Эта сумма ежегодно возрастает». Как узнать, каким будет размера семейного капитала в 2023-м?-1

65 % из них идут на улучшение жилищных условий. Также подают заявления на получение медицинских услуг и образования. Такая материальная выплата назначается семьям, в которых родился (был усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок, при условии, что старший из трех не достиг совершеннолетия. С 1 января 2022 года размер поддержки составляет 25 995 рублей.

«Эта сумма ежегодно возрастает». Как узнать, каким будет размера семейного капитала в 2023-м?-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сумма семейного капитала ежегодно индексируется. С учетом данных, сложившихся по результатам индексации в Республике Беларусь, данных Национального статистического комитета эта сумма ежегодно возрастает. Данные о сумме семейного капитала будут опубликованы на сайте Министерства труда и социальной защиты, которые будут действовать на период с 1 января 2023 года. Напомню, что сумма семейного капитала определяется на дату рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение семейного капитала.

«Эта сумма ежегодно возрастает». Как узнать, каким будет размера семейного капитала в 2023-м?-7

Программа государственной поддержки «Семейный капитал» действует с 1 января 2015 года. Обратиться за такой помощью нужно в течение полугода после рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.

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# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ольга Василевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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