«Эта сумма ежегодно возрастает». Как узнать, каким будет размера семейного капитала в 2023-м?

Новости Беларуси. В 2022 году в Минске принято более 8 700 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

65 % из них идут на улучшение жилищных условий. Также подают заявления на получение медицинских услуг и образования. Такая материальная выплата назначается семьям, в которых родился (был усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок, при условии, что старший из трех не достиг совершеннолетия. С 1 января 2022 года размер поддержки составляет 25 995 рублей.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сумма семейного капитала ежегодно индексируется. С учетом данных, сложившихся по результатам индексации в Республике Беларусь, данных Национального статистического комитета эта сумма ежегодно возрастает. Данные о сумме семейного капитала будут опубликованы на сайте Министерства труда и социальной защиты, которые будут действовать на период с 1 января 2023 года. Напомню, что сумма семейного капитала определяется на дату рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение семейного капитала.