Прямой эфир

Крупная партия «электронок» на 35 тыс. рублей задержана в Минской области

23 декабря 2025 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудники милиции Минской области пресекли деятельность 43-летнего мужчины. Он наладил нелегальную торговлю системами нагревания табака и стиками к ним, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе осмотра его гаража правоохранители обнаружили свыше 92 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции.

Крупная партия «электронок» на 35 тыс. рублей задержана в Минской области-2

Анатолий Сущеня, начальник УОПП УВД Миноблисполкома:
Общая стоимость изъятого превысила 37 тысяч рублей. Установлено, что незаконная торговля осуществлялась на территории столицы и Минского района через интернет. Начат административный процесс. За подобное деяние предусмотрен крупный штраф и конфискация товара.

Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения. Правоохранители напоминают: торговля табачной продукцией без соответствующих разрешений нарушает закон и наносит ущерб государству. Подобные противоправные операции не только лишают бюджет установленных налоговых поступлений, но и создают угрозу здоровью и жизни граждан, так как происхождение и качество нелегальных изделий не гарантированы и остаются под сомнением.

# МВД Беларуси # МВД

Другие новости рубрики

Все новости
Таксофоны уходят в прошлое! «Белтелеком» в 2026-м начнёт выводить из эксплуатации уличную технику связи
23 декабря 2025 05:47

Таксофоны уходят в прошлое! «Белтелеком» в 2026-м начнёт выводить из эксплуатации уличную технику связи

Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска
22 декабря 2025 18:53

Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска

В Минском городском дворце детей и молодёжи прошёл большой новогодний бал
22 декабря 2025 18:42

В Минском городском дворце детей и молодёжи прошёл большой новогодний бал