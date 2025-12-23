Крупная партия «электронок» на 35 тыс. рублей задержана в Минской области

Сотрудники милиции Минской области пресекли деятельность 43-летнего мужчины. Он наладил нелегальную торговлю системами нагревания табака и стиками к ним, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе осмотра его гаража правоохранители обнаружили свыше 92 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции.

Анатолий Сущеня, начальник УОПП УВД Миноблисполкома:

Общая стоимость изъятого превысила 37 тысяч рублей. Установлено, что незаконная торговля осуществлялась на территории столицы и Минского района через интернет. Начат административный процесс. За подобное деяние предусмотрен крупный штраф и конфискация товара.

Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения. Правоохранители напоминают: торговля табачной продукцией без соответствующих разрешений нарушает закон и наносит ущерб государству. Подобные противоправные операции не только лишают бюджет установленных налоговых поступлений, но и создают угрозу здоровью и жизни граждан, так как происхождение и качество нелегальных изделий не гарантированы и остаются под сомнением.