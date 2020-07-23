«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе

Новости Беларуси. Квадратные метры для молодых специалистов. В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Квадратные метры для молодых специалистов. В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Панельные домики для сельской местности разработали и изготовили специалисты Светлогорского домостроительного комбината.
Проект презентовали главе государства в апреле во время традиционного рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь в них заселились молодые специалисты.
Александр Лосев, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»:
Моя специальность не позволяет мне жить на расстоянии. Это и ночные смены, и выходные. Поэтому очень удобно. И в данный момент мы планируем оставаться здесь, создавать семью, растить детей.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
Мы прекрасно понимаем: без молодёжи нам сегодня невозможно развивать наши промышленные, сельскохозяйственные предприятия. И самое главное – этим мы возвращаем наших жителей. А мы слышали, что даже молодые специалисты, которые жили в городе, с удовольствием приехали жить в село. Потому что здесь есть комфортные условия, они созданы государством.
В каждом доме проведен ремонт под ключ. По комфорту это жильё ничем не отличается от столичных квартир. Зато есть бонусы – свежий воздух, сельские пейзажи из окна и шаговая доступность до рабочего места.