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«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе

23 июля 2020 09:26
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Новости Беларуси. Квадратные метры для молодых специалистов. В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе-1

Панельные домики для сельской местности разработали и изготовили специалисты Светлогорского домостроительного комбината.  

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе-4

Проект презентовали главе государства в апреле во время традиционного рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь в них заселились молодые специалисты.   

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе-7

Александр Лосев, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»:  
Моя специальность не позволяет мне жить на расстоянии. Это и ночные смены, и выходные. Поэтому очень удобно. И в данный момент мы планируем оставаться здесь, создавать семью, растить детей. 

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе-10

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:   
Мы прекрасно понимаем: без молодёжи нам сегодня невозможно развивать наши промышленные, сельскохозяйственные предприятия. И самое главное  этим мы возвращаем наших жителей. А мы слышали, что даже молодые специалисты, которые жили в городе, с удовольствием приехали жить в село. Потому что здесь есть комфортные условия, они созданы государством.  

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе-13



В каждом доме проведен ремонт под ключ. По комфорту это жильё ничем не отличается от столичных квартир. Зато есть бонусы – свежий воздух, сельские пейзажи из окна и шаговая доступность до рабочего места.  

# Молодые специалисты # общество # Александр Лосев # Геннадий Соловей # Фотофакт

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