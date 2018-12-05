Теперь есть повод объездить всю Беларусь. Показываем уникальную скретч-карту нашей страны

Не так давно наше государство вошло в топ-10 стран для путешествий, а уже сегодня в республике появился очередной стимул для внутреннего туризма. Скретч-карта Беларуси поможет сохранить память о тех местах, в которых довелось побывать.

Изначально изображение на такой карте покрыто защитным слоем. По задумке создателей, после каждой поездки, экскурсии или командировки владельцы новинки смогут стирать соответствующие регионы на карте и ближе знакомиться с территориальным делением Беларуси. Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:

На серебристом слое, который нанесен на эту карту уже отмечены границы районов и областей нашей республики. Кроме этого, еще нанесены центры районов для того, чтобы легче было ориентироваться.

118 районов, 103 города и 90 поселков городского типа. Конечно, можно стереть защитный слой за считанные минуты. Но истинный смысл в том, чтобы лично увидеть все красоты синеокой и по-честному избавиться от серых пятен. Еще одна фишка новинки – гербы. По мере стирания блеклых полей, холст начнет преображаться и пестрить визитными карточками населенных пунктов. Но и это еще не все.

Галина Ляхова:

На свободных местах карты размещены стихи белорусских поэтов о родных местах Беларуси. Они проникнуты любовью к родному краю и это украшает карту и создает такую атмосферу.

Кстати, проект нельзя назвать дебютным. Первой ласточкой в этом направлении стала политическая карта мира. Тираж быстро нашел своего потребителя, а потому создание белорусского полотна было лишь вопросом времени.

Ирина Тихонова, заместитель начальника управления картографии и геодезии государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Скретч-карты – это такой продукт, который будет интересен как детям, так и взрослым. Они будут полезны и школьникам на уроках географии, превращаясь по мере изучения стран в наглядное пособие, и смогут найти применение в сфере бизнеса, как, например, для демонстрации рынков сбыта.

Пока из под станка вышло 3000 экземпляров. Издание доступно во всех регионах страны. Юлия Абрамчик, продавец книжного магазина:

После того как карты поступили в продажу, они нашли своего потребителя. И до сих пор ажиотаж не спадает, люди интересуются и покупают.