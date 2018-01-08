«Есть такие игрушки, которые детям лучше не дарить». Как выбрать безопасную для детской психики куклу

В жизни каждой девочки кукла – незаменимая игрушка. Малышки увлечённо играют в куклы-пупсы, девочки постарше воспитывают своих кукол и точно так же, как и их мамы. Наряжать в платья, причёсывать – это не отпускает наших девочек на протяжении всей жизни. И традиционно игры с куклами – это своеобразная репетиция будущего материнского поведения. Отвечают ли этому требованию современные игрушки? В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – преподаватель кафедры психологии образования Института психологии БГПУ имени М. Танка, специалист по детской психологии – Нина Козырева .

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования Института психологии БГПУ имени М. Танка, специалист по детской психологии: Безусловно, на первый взгляд, Снегурочка традиционного вида вызывает самое благоприятное впечатление и в то же время, когда она зазвучала, достаточно такой скрипучий, неприятный звук и естественно вызывает неприятные ощущения. Вот также, когда мы смотрим мультфильмы, читаем какие-то произведения, у нас возникает какой-то эмоциональный отклик. Поэтому такая игрушка может (такой звук может) напугать ребёнка. Есть игрушки, которые могут наносить определённый вред психике ребёнка.

В первую очередь, она должна соответствовать возрастным требованиям. Какие задачи стоят у этого возраста – этому и должна соответствовать игрушка. Во вторую очередь, она должна быть, безусловно, безопасная. Никакого лишнего сильного запаха или отрывающихся каких-то деталей или острых деталей, которые могут навредить. И, безусловно, внешний вид игрушки, тип «Монстр Хай» вызывает неприятные эмоции, то есть такие игрушки детям лучше не дарить. Есть куклы, по которым непонятно: это мальчик или девочка. Дети просматривают мультфильмы – это дань моде. Мультфильмы меняются, появляются какие-то новые куклы и в то же время очень важно, если ребёнок хочет эту игрушку, то можно ему её купить, но не останавливаться только на этой модели. Должно быть разнообразие.

Многие психотерапевты утверждают, что девочки не должны играть с куклами, потому что они наносят вред, так ли это? Получается так, что в жизни это оказывается совсем иначе: дети непросто спокойно ложатся в кроватку. Они плачут, кричат, капризничают, не хотят жить по расписанию, как можно сделать это с пупсом. И когда молодая женщина сталкивается с реальностями, получается, что не такое это воспитание инстинкта.

Нина Козырева:

Если мама уделяет ребёнку внимание и показывает, как укладывать, что вот она ударилась и ей больно, такое вот очеловечивание этой куклы. И формируются под влиянием материнского воспитания, детско-родительские отношения. Мама учит этого ребёнка, как с куклой обращаться, развивает сюжет, как мы её накормим.

Когда мальчики постарше играют в куклы, нужно ли забирать у них данную игрушку? Как мальчика можно ассоциировать с игрой в куклы? Ведь есть же мужчины-парикмахеры, где-то им же надо тренировать и когда-то это должно зародиться. Если мы видим мальчика, который заплетает косы Барби, то удивляемся. Может, в этом и нет такой большой критики?

Нина Козырева:

Здесь можно смотреть, в первую очередь, на семью. Может у него есть сёстры, и он им подражает. Может, это творческий ребёнок, и он привык заниматься этим творчеством. Он может шить куклам костюмы, и в этом нет ничего такого. Если ребёнок взял и поигрался с куклой, то очень важно проследить, в какой сюжет он играет, что он проговаривает, потому что на кукле ребёнок всегда проговаривает то, что у него внутри. И по его эмоциям вы можете судить, что он сейчас переживает. Может также развиваться и отцовский инстинкт. Пусть у него будет разнообразие: и машинки, и куклы. Просто нужно отслеживать, какой сюжет он проговаривает. Также нужно больше папе уделять внимания сыну, заниматься какими-то мужскими интересами, где-то вместе прошлись, куда-то сходили, спортом позанимались.

Можно часто услышать, что Барби – это на самом деле плохо. Она имеет ту форму тела, которая является противоестественной, недоступной и если бы такая женщина существовала, то она бы передвигалась на четвереньках. И девочки формируют свой стереотип красоты по куклам. Как быть в этом случае?

Нина Козырева:

Я бы не сказала, что нужно запрещать. Просто если вы видите, что ребёнок уже начинает обращать внимание на свой внешний вид излишне: «Я не буду это есть». Говорите о правильном питании, что есть разные телосложения у людей. Больше ребёнку рассказывайте и расширяйте его репертуар игрушек. Если девочки смотрят мультики, то они всё равно захотят Барби.