«Есть проблемы, которые не решаются годами»: заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

Новости Беларуси. Между тем, отмечается положительная динамика кассового исполнения расходов бюджета Союзного государства. Это было озвучено на заседании коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель достигнут благодаря настойчивой позиции контрольных ведомств двух стран.

Впрочем, освоение бюджетных средств по отдельным программам остается низким. Так, по программе «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» было использовано порядка 75% суммы. При этом срок реализации программы завершен в прошлом году. Всего в 2016-м в союзном бюджете нетронутыми остались почти 250 миллионов российских рублей.