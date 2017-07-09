«Есть люди, которые путешествуют, чтобы познакомиться с природой»: генсек UNWTO о туристическом потенциале Беларуси

Новости Беларуси. Сотни тысяч туристов посетят Беларусь в дни проведения Евроигр. А вот что предстоит еще сделать, подтвердить имидж гостеприимства? Об этом и не только на неделе мы спросили у руководителя Всемирной туристической организации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Талеб Рифаи, генеральный секретарь Всемирной туристской организации:

Имидж Беларуси действительно изменился. Мир видит, что за последние 2-3 года Беларусь очень сильно открывается, и на нее смотрят совершенно по-другому. В сравнении с тем, что было 10-15 лет назад, люди начали чувствовать, что они хотят приехать в Беларусь и теперь уже могут приехать в Беларусь.

Здесь сработал целый комплекс: политические моменты и введение безвизового режима. На мой взгляд, чтобы привлечь туристов в Беларусь, увеличить количество дней необходимо. Иностранцы хотели бы остаться подольше. Намного более выгодно привлекать туристов, которые приедут на больший срок и оставят больше денег. И необязательно расширять список стран, для которых действует безвизовый въезд. Скорее, нужно перейти на электронный вариант виз. Таким образом, любой сможет заполнить всю информацию онлайн. Это безопасно, удобно для того, чтобы он смог сразу же оплатить. Например, он получает какой-то код, по какому он сможет въехать непосредственно в страну. Многие уже внедрили этот опыт, и это очень хорошо работает. Если вы сделаете это сейчас, то сэкономите себе очень много времени в будущем. И со стороны именно Всемирной туристской организации мы готовы предложить свою помощь.

Сейчас инфраструктура позволяет вам принять в пять раз больше туристов, чес есть сейчас. Инвестируйте сначала в то, чтобы привести этих туристов сюда, а потом уже снова наращивайте инфраструктуру. И для того, чтобы это было возможно, конечно, нужно серьезно увеличивать финансирование структур, которые занимаются продвижением туризма.

То, чем вы можете гордиться – это сразу несколько видов туризма. В первую очередь, это экотуризм. Сюда относятся природа, наблюдение за птицами. В Беларуси как раз есть всё для того, чтобы показать. Потому что есть определенная категория людей, которые сейчас путешествуют только для того, чтобы познакомиться с природой.

Второе – это культурный туризм, потому что у Беларуси богатая история. Вы находитесь на пересечении Запада и Востока, что дает определенные преимущества. Сюда же относятся гастрономические традиции и какие-то мероприятия событийные.

Третье – это медицинский туризм.

Сейчас многие страны могут похвастаться схожей красивой природой, озерами, горами, пляжами, но никто не сможет сказать, что у нас есть люди, как в Беларуси. К вам туристы приедут за улыбкой и за опытом – поверьте мне! В последнее время туристы как раз едут за впечатлениями, за эмоциями. Люди должны стать главным символом, вашим брендом.

Вторая составляющая – это место. Это большой зеленый ковер, полный воды и лесов. Мне кажется, очень интересный взгляд: Беларусь – Белла – красивая, потому что ваша страна действительно очень красивая. Вот, например, словенцы. Слово любовь они используют в своем слогане, и люди очень привязываются к этому ощущению и действительно начинают чувствовать любовь к Словении. Я бы сказал про вашу страну так: Беларусь – просто красивая.