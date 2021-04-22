«Есть какие-то нюансы по оборудованию». Александр Турчин побывал на строительстве школы в Столбцах

Новости Беларуси. Новая школа в Столбцах откроется 1 сентября. Такую задачу поставил губернатор Минской области. Александр Турчин лично проверил готовность объекта и качество строительных работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первоклассниками станут юные жители нового микрорайона, старшие классы переведут из других школ. Строится четвертая столбцовская школа по типовому проекту. Такие же учреждения образования есть в Солигорске, Борисове и Минском районе. В здании будут бассейн, два спортзала. Обустроят футбольное поле, большой стадион, площадку с тренажерами. Ориентировочная стоимость строительства 30 миллионов рублей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Школа строится в соответствии с распоряжением главы государства, поэтому финансированием объект обеспечен полностью. Есть какие-то нюансы по оборудованию, но мы сегодня эти проблемы здесь, на месте, и решили. И, конечно, подрядчику, который здесь работает, необходимо усиливать, увеличивать количество людей, чтобы в договорные сроки полностью ввести этот объект в эксплуатацию.

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Цокольная часть сделана на 98 %, осталась та часть, которая под башенными кранами. Фасады у нас сделаны на 30 %, утепление сделано на 80 % кирпичных вставок. И добавляются люди по мере готовности стен на отделочную часть. По блоку Г и Д, там, где у нас будут проходить учебные процессы, произведено оштукатуривание. Штукатурку планируем окончить к 20 мая полностью во всем здании школы.