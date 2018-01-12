«Слава Богу, что наше законодательство все-таки движется». Какие изменения ждут ремесленников с новым указом?

Новости Беларуси. Народные мастера Беларуси с 12 января могут работать по-новому. Изменения произошли согласно вступившему в силу указу Президента, который упрощает деятельность ремесленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ максимально расширил перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься по заявительному принципу. Туда вошли все виды ручного труда.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

«І тчэ забыўшыся рука…» Во времена Максима Богдановича ремесленники вряд ли были сегментом экономики. А вот сейчас, хоть индустриализация и вытесняет искусство хэндмейд, но все же ремесленникам в Беларуси созданы все условия для ведения их творческого бизнеса.

Последний штрих – мейкап для куклы, и очередной шедевр из-под иголки ее швейной машины готов отправиться в руки любителям ручной работы. Елена Матяш – педагог-логопед по образованию – еще с начала нулевых по лоскутам начала выкраивать из увлечения дело своей жизни. В персональной сокровищнице личных работ мастера пэчворка и одеяла, и салфетки, и кукольные домики, и текстильные сувениры.

Под диктовку личных творческих изощрений портфолио постоянно обновляется. Член гильдии мастеров Беларуси готова поделиться опытом: мастерица выпустила даже пособие по лоскутному шитью.

Елена Матяш, матер по лоскутному шитью, член гильдии мастеров Беларуси:

Слава Богу, что наше законодательство все-таки движется. Расширяются виды ремесленной деятельности. Когда я впервые пришла регистрироваться, мне было сложно найти в этом перечне мой вид творчества. И уже теперь там есть лоскутное шитье – и слава Богу, как говориться. Я смотрю, что перечень расширяется.

Уже шесть лет Елена официальный ремесленник. Рабочий день за машинкой может длиться и 10 часов. А 31 декабря и вовсе едва не под бой курантов строчила. Как говорится, дедлайн заказов иголку подгоняет!

Продает произведения своего искусства в основном на выставках и ярмарках. А с этого дня, когда вступил в силу новый указ, упрощающий деятельность ремесленников, Елена свой штучный товар сможет продвигать и на просторах интернета.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это часть нашей культуры. Эту культуру надо всячески поддерживать, всячески развивать. В том числе для того, чтобы мы не забыли то, что для наших дедов было обыденностью, что для них было постоянным. Все эти шаги по либерализации, в том числе и упрощение регистрации ремесленников, их работы – это все в русле времени, все это востребовано обществом. Я думаю, даже государство может двигаться более быстрыми шагами. Хотя уже сегодня эти шаги, которые сделаны, весьма смелые и радкальные.

Нехитрые действия для успешного творческого бизнеса. При новых условиях и иные вводные: перечень видов ремесленной деятельности, которые можно будет осуществлять по заявительному принципу, без регистрации как ИП, станет максимально расширен. Творить в свое удовольствия теперь абсолютно реально. Единственное «бумажно-отчетное» обязательство для ремесленника – каждый год оплачивать сбор. К слову, это всего 1 базовая величина (в денежном выражении 24,5 рубля).

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

С учетом тех новых правил, которые приняты и вступают уже сегодня в силу, мы ожидаем в ближайшее время не менее двух-, а то и трехкратного роста количества ремесленников, работающих в нашей стране.

Что называется, развязали руки рукодельникам. А ведь для творческих натур свободный полет над полем их искусства – это и есть тот момент, когда рождаются настоящий эксклюзив, новые идеи и оригинальные проекты.