Есть даже изображения, напечатанные по старинной 200-летней технике. Показываем работы на выставке стрит-фото

Новости Беларуси. Международный проект стрит-фотографии открылся в городской художественной галерее произведений Щемелева, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Показать уличную жизнь такой, какая она есть, приехали авторы из России, Украины, Литвы, Германии и Нидерландов.

Анна Ясюк, заведующая арт-гостиной «Высокое место»:

Если говорить о стрит-фотографии, это уникальный жанр. Здесь показаны очень честные и обыденные, с одной стороны, вещи, но самое главное – как их уловить. Именно фотограф, профессионал может словить этот момент, который уже никогда не повторится. Действительно, это знакомые, привычные нам вещи, но это большое искусство показать их так красиво.

Любимые места в городе, индустриальный шик и одиночество в толпе – все это можно прочувствовать с первых минут. Но вот сама выставка готовилась достаточно долго. Анна Ясюк:

Проект организован совместно с народным фотоклубом «Минск», и еще с конца прошлого года придумали сделать именно такой уютный зал со стрит-фотографией участников из разных стран, чтобы показать, насколько широкий спектр мастеров есть по всему миру.

Есть тут и дорогие сердцу улочки Минска. Свое видение столицы передали как мэтры отечественной фотографии, так и современные фотохудожники. Так, Анатолий Дрибас уже 40 лет работает фотокорреспондентом в издательстве «Белорусская энциклопедия» и видел Минск через объектив камеры разным.

Анатолий Дрибас, фотограф:

Парк Победы люблю, Троицкое, хотя у меня весь город захвачен. Большущий архив, уже семь альбомов вышло по Минску. «Вечерний Минск» есть, альбом «Проспект Независимости», «Прогулки по Минску» – больше для детей. Тема Минска неисчерпаемая, потому что строятся новые дома, целые районы, и все меняется. Год прошел, смотришь – все уже по-другому, надо опять идти снимать. Правда, его работы, представленные на выставке, несколько отличаются от остальных: мастер давно увлекается уникальной техникой гуммиарабиковой печати.

Анатолий Дрибас:

Технология очень старая, была придумана в 1850 году, когда еще не было увеличителей. Снимали большими камерами с мехом и на стеклянной пластинке. Чтобы иметь изображение на бумаге, была придумана эта технология. В основе лежит гуммиарабик – смола. Она немножко напоминает канифоль (это смола елки, сосны), но это смола акации. У нас ее не выпускают – в Арабских Эмиратах, причем там ее пьют как лекарство.

А вот для белорусских фотографов это стало лекарством от осенней хандры и обыденности. Снимки получаются больше похожими на литографии и старинные гравюры. К слову, хранятся они так же долго. Анатолий Дрибас:

Все эти струйные принтеры, желатиновая печать, бромсеребряная не очень долго хранится. Все это выцветает достаточно быстро. Бромсеребряные фотографии подвержены старению и грибку, особенно, если не очень хорошие условия содержания. А здесь фактически как холст и масло. 200-300 лет срок хранения, и именно маслом такое не нарисуешь.

Если спросить Елену Белинскую, кто она в большей степени – психолог или фотограф, то тут автор точно растеряется. Поэтому в ее случае любимый жанр – психологическая фотография.

Елена Белинская, фотограф:

Я занимаюсь психологией, поэтому мне очень нравится снимать людей. Я люблю снимать детей, взрослых, причем снимаю больше эмоциональные проявления. То есть мои работы с точки зрения фотографии могут быть иногда не очень правильными, но зато они очень эмоционально наполненные. Мне нравится стрит-фото, городские пейзажи. Когда была возможность, я ездила по многим странам, экскурсиям и работала в Литве, Латвии. Очень любила гулять по городу, очень нравились городские зарисовки. Однажды, во время международной конференции по психологии, Елене удалось запечатлеть необычную картину.

Елена Белинская:

Мне очень понравилось такое соединение прошлого и настоящего. Современный трамвай и экскурсионная упряжка. Но это то, что раньше было транспортным средством. Мне очень понравилось, и я запечатлела этот кадр. Получилось. Не составила без внимания наша героиня и родную столицу.