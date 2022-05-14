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Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?

14 мая 2022 11:39
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Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа.

Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-1

Если Василий Теркин и был согласен на медаль, то Михаил решил собрать всю палитру наград Великой Отечественной. Вплоть до бриллиантового ордена Победы. И тот факт, что все это муляжи, исторической ценности такого собрания никак не умаляет. Ведь за каждой наградой – своя история. И в рассказах обладателя коллекции оживают события военных лет.

Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-4

Михаил Кулаков, коллекционер, участник общественного объединения «Спадчына»:
А началось все – самые распространенные награды – Героя Советского Союза и ордена Красной Звезды. Это самые первые в моей коллекции, два экземпляра. Потом уже орден Ленина и пошли. Я сразу значимые собирал. А потом уже посыпалось. Имея три ордена Славы, надо, чтобы уже было в коллекции «За отвагу». Есть «За отвагу», «За боевые заслуги». Германию победили – «За победу над Германией» нужна.

Яна Шипко, корреспондент:
В историческом порядке, можно сказать, все собиралось.

Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-7

Михаил Кулаков:
Да. Одно за одно цепляется, и нет награды, допустим, «50 лет Победы», без 50 лет 20-30 не актуальны. Это награды полководческие – Кутузова, Суворова три степени, Александра Невского, Богдана Хмельницкого трех степеней. Это морские – Ушакова и Нахимова по две степени. Это самый значимый – орден «Победа». По значимости они висят. Это орден «Победа», самый полководчески значимый. Вот ордена очень редкиеБоевого Красного Знамени, восемь награждений. Они с виду одинаковы, но они все подписаны. Тоже хорошая, значимая медаль – «Партизан Беларуси» первой и второй степени. Это кто в партизанах были, их награждали такими наградами.

Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-10

Если звезду Героя давали за самый настоящий подвиг, то самой массовой наградой была медаль «За победу над Германией». Она досталась военнослужащим всех фронтов, партизанам и тыловикам, которые внесли вклад в Победу. А эти, солдатские и самые ценные медали, заслужить можно было лишь в реальных боях.

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Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-13

Михаил Кулаков:
Награждения в основном проходили в полевых условиях. Заполнялись наградные листы. Отправлялись они в Министерство обороны, в штаб. Штаб оформлял эти все документы, оттуда, с большой земли их присылали и потом даже партизанам на самолетах доставляли награды. Торжественно всегда вручались. Так не было, что пришли, отдали, и получите. Общее построение с гимном постоянно. Все награды вручались в торжественной обстановке. Это способствовало поднятию духа воинов – это даже не оговаривается, потому что надо было красиво преподнести, чтобы остальные видели и знали, к чему стремиться. В то время это было большое поощрение, иметь какую-то награду. Их надевали на парадную форму, если где-то выводили их в тыл, и они тогда позволяли себе эти награды повесить. Если солдат шел в атаку, кто-то в сапог хавал, кто-то где-то прикапывал в окопе, потом возвращались, забирали.

Яна Шипко:
В вашем образе как выбрали награды, которые повесили себе на форму? По какому принципу?

Михаил Кулаков:
Образ солдата-победителя. Самые распространенные солдатские награды, которые солдаты имели: «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Это самые «кровавые» медали, которые у большинства солдат были, самые распространенные медали.

Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-16

Фалеристика – коллекционирование орденов и медалей – процесс захватывающий. Так, увлечение постепенно вышло за рамки наград только Великой Отечественной.

Михаил Кулаков:
Увлекся, и стало интересно. Каждая медалька несет какую-то память, какое-то важное событие в себе. Чем еще можно сохранить все эти события? Как говорится, в наградах. Каждая награда чему-то соответствует и что-то памятное значит. Постепенно коллекция стала увеличиваться. Возникла идея показать людям, детям. В праздники я выезжаю в школы. Люди приходят, интересуются. Такое количество наград. Все говорят: нигде такого не видели. В принципе, вся история здесь. Что касается Великой Отечественной войны, трудовых наград СССР, отдельно по родам войск.

Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-19

Сейчас наград насчитывается около 550. Все они красуются на стеклах микроавтобуса Михаила. Самый что ни на есть музей на колесах. Отправиться в путешествие во времени желающих немало. Патриотические выезды особенно востребованы накануне Дня Победы.

Михаил Кулаков:
Эту коллекцию постоянно возим с собой, потому что не у каждого есть время приехать, посмотреть. А коллекция приезжает сама в гости. Год исторической памяти – это очень актуально. Всем очень нравится.

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Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?-22

Яна Шипко:
На светофоре, например, как реагируют на такой музей на колесах?

Михаил Кулаков:
В основном все сигналят, обгоняют, «аварийками» моргают. Если где-то остановился на стоянке, всегда полно народу. Всем интересно.

Яна Шипко:
Водитель-экскурсовод. Рассказывать приходится?

Михаил Кулаков:
Да. Все на ходу. Даже были случаи, что останавливали на ходу. Обгоняли, останавливали сфотографироваться, расскажите-покажите. Около дома, сколько лет надеваю, постоянно все смотрят, соседи уже видели, и все равно им интересно, приходят.

# Великая Отечественная война # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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