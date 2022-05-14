Есть даже бриллиантовый орден Победы. Как собирали передвижную коллекцию военных наград в белорусском посёлке?

Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа.

Если Василий Теркин и был согласен на медаль, то Михаил решил собрать всю палитру наград Великой Отечественной. Вплоть до бриллиантового ордена Победы. И тот факт, что все это муляжи, исторической ценности такого собрания никак не умаляет. Ведь за каждой наградой – своя история. И в рассказах обладателя коллекции оживают события военных лет.

Михаил Кулаков, коллекционер, участник общественного объединения «Спадчына»:

А началось все – самые распространенные награды – Героя Советского Союза и ордена Красной Звезды. Это самые первые в моей коллекции, два экземпляра. Потом уже орден Ленина – и пошли. Я сразу значимые собирал. А потом уже посыпалось. Имея три ордена Славы, надо, чтобы уже было в коллекции «За отвагу». Есть «За отвагу», «За боевые заслуги». Германию победили – «За победу над Германией» нужна. Яна Шипко, корреспондент:

В историческом порядке, можно сказать, все собиралось.

Михаил Кулаков:

Да. Одно за одно цепляется, и нет награды, допустим, «50 лет Победы», без 50 лет 20-30 не актуальны. Это награды полководческие – Кутузова, Суворова три степени, Александра Невского, Богдана Хмельницкого трех степеней. Это морские – Ушакова и Нахимова по две степени. Это самый значимый – орден «Победа». По значимости они висят. Это орден «Победа», самый полководчески значимый. Вот ордена очень редкие – Боевого Красного Знамени, восемь награждений. Они с виду одинаковы, но они все подписаны. Тоже хорошая, значимая медаль – «Партизан Беларуси» первой и второй степени. Это кто в партизанах были, их награждали такими наградами.

Если звезду Героя давали за самый настоящий подвиг, то самой массовой наградой была медаль «За победу над Германией». Она досталась военнослужащим всех фронтов, партизанам и тыловикам, которые внесли вклад в Победу. А эти, солдатские и самые ценные медали, заслужить можно было лишь в реальных боях. «Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» – подробности далее.

Михаил Кулаков:

Награждения в основном проходили в полевых условиях. Заполнялись наградные листы. Отправлялись они в Министерство обороны, в штаб. Штаб оформлял эти все документы, оттуда, с большой земли их присылали и потом даже партизанам на самолетах доставляли награды. Торжественно всегда вручались. Так не было, что пришли, отдали, и получите. Общее построение с гимном постоянно. Все награды вручались в торжественной обстановке. Это способствовало поднятию духа воинов – это даже не оговаривается, потому что надо было красиво преподнести, чтобы остальные видели и знали, к чему стремиться. В то время это было большое поощрение, иметь какую-то награду. Их надевали на парадную форму, если где-то выводили их в тыл, и они тогда позволяли себе эти награды повесить. Если солдат шел в атаку, кто-то в сапог хавал, кто-то где-то прикапывал в окопе, потом возвращались, забирали. Яна Шипко:

В вашем образе как выбрали награды, которые повесили себе на форму? По какому принципу? Михаил Кулаков:

Образ солдата-победителя. Самые распространенные солдатские награды, которые солдаты имели: «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Это самые «кровавые» медали, которые у большинства солдат были, самые распространенные медали.

Фалеристика – коллекционирование орденов и медалей – процесс захватывающий. Так, увлечение постепенно вышло за рамки наград только Великой Отечественной. Михаил Кулаков:

Увлекся, и стало интересно. Каждая медалька несет какую-то память, какое-то важное событие в себе. Чем еще можно сохранить все эти события? Как говорится, в наградах. Каждая награда чему-то соответствует и что-то памятное значит. Постепенно коллекция стала увеличиваться. Возникла идея показать людям, детям. В праздники я выезжаю в школы. Люди приходят, интересуются. Такое количество наград. Все говорят: нигде такого не видели. В принципе, вся история здесь. Что касается Великой Отечественной войны, трудовых наград СССР, отдельно по родам войск.

Сейчас наград насчитывается около 550. Все они красуются на стеклах микроавтобуса Михаила. Самый что ни на есть музей на колесах. Отправиться в путешествие во времени желающих немало. Патриотические выезды особенно востребованы накануне Дня Победы. Михаил Кулаков:

Эту коллекцию постоянно возим с собой, потому что не у каждого есть время приехать, посмотреть. А коллекция приезжает сама в гости. Год исторической памяти – это очень актуально. Всем очень нравится. «Глаз вытекал, живот пробило». Как война изменила жизнь этой семьи? Читайте здесь.