«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи»

Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа.

К победному маю 1945-го Василию Денисовичу было примерно как старшему мальчику на фото. Только вот детство к тому моменту осталось безжалостно перечеркнула война. Отец ушел на фронт, а семья осталась жить впроголодь под оккупацией.

Самое страшное, как оказалось, ждало в конце войны. Когда немцы ощутили близость поражения, мирные жители – женщины, старики и дети – стали живым щитом. Вместе с другими пленными маленького Василия с братиками, сестричками и мамой гнали пешком из родной деревни несколько километров.

Василий Сапоненко, бывший узник концлагеря «Озаричи»:

Прикрываясь нами, погнали в Октябрьский район. Загоняют нас в пустующую конюшню. Людей было очень много. Не разрешали ни жечь костер, ни разговаривать громко – ничего. Оказалось: их жизнь дороже нашей смерти. Они спасали свою шкуру, именно нами спасали. Нас выгнали из сарая и погнали по дороге в концлагерь. Я помню: немецкая машина вдавила буханку хлеба в грязь. Я приотстал, эту буханку хлеба вытащил из грязи, вытирал ее всюду, матери дал, и мы ели все. Нас было четверо: старшая сестра, брат старший 1935 года, сестричка 1940-го года и я 1937-го. Сестричку несла на руках мать. У нее не было обуви, она мерзла, но терпела. Загнали нас в лагерь, там мы сидели. Приезжали немцы. Вшей мы привезли море, они так пекли нас – это ужасно, словами не передать, как они нас жалили. И эти вши ползали даже вокруг нас. И мать заболела сыпным тифом.

Озаричи – особый из всех концлагерей вермахта. Таких условий не было больше нигде. Прямо на полесском болоте под открытым небом за колючей проволокой узники просто тихо умирали. На морозе им запрещали жечь костры, хоронить умерших. Немцы всячески способствовали распространению эпидемии. По лично утвержденному Гитлером плану предполагалось, что мирные жители заразят солдат и такое «бактериологическое оружие» задержит наступление советской армии. Людей морили голодом, а если кормили, то на потеху.

Василий Сапоненко:

Немцы иногда приезжали и бросали буханку хлеба через проволоку. Того, кто кидался за хлебом, сразу же из автоматов уничтожали. Потом я задремал, очнулся и рядом обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки.

Пережитые ужасы настолько впечатались в детскую память, что вспоминать больно и теперь. Озаричи просуществовали всего 10 дней, и за это время здесь погибли около 20 тысяч человек. Многие за эти дни просто сошли с ума. Красноармейцы, освободившие лагерь, плакали от увиденного. Маленькие дети ползали по трупам матерей. Многие от истощения потеряли сознание. Были и те, кто увидев своих, бросался прочь из лагеря, не слыша предупреждений о минах.

Василий Сопоненко:

Немцы все заминировали, естественно. И когда появились наши солдаты, узники сразу бросились к выходу. Я не помню, немцы, наверное, бросили, пулеметчики, не могу точно сказать, но я знаю, что узники бросились к выходу, наши солдаты стали останавливать и предупреждать: «Ждите, наши саперы разминируют тропинку, и мы вас выводить будем». Но нет тут-то было. Бросились все, некоторые попадали на мины и погибали.