Прямой эфир

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи»

14 мая 2022 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -1

К победному маю 1945-го Василию Денисовичу было примерно как старшему мальчику на фото. Только вот детство к тому моменту осталось безжалостно перечеркнула война. Отец ушел на фронт, а семья осталась жить впроголодь под оккупацией.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -4

Самое страшное, как оказалось, ждало в конце войны. Когда немцы ощутили близость поражения, мирные жители – женщины, старики и дети – стали живым щитом. Вместе с другими пленными маленького Василия с братиками, сестричками и мамой гнали пешком из родной деревни несколько километров.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -7

Василий Сапоненко, бывший узник концлагеря «Озаричи»:
Прикрываясь нами, погнали в Октябрьский район. Загоняют нас в пустующую конюшню. Людей было очень много. Не разрешали ни жечь костер, ни разговаривать громко – ничего. Оказалось: их жизнь дороже нашей смерти. Они спасали свою шкуру, именно нами спасали. Нас выгнали из сарая и погнали по дороге в концлагерь. Я помню: немецкая машина вдавила буханку хлеба в грязь. Я приотстал, эту буханку хлеба вытащил из грязи, вытирал ее всюду, матери дал, и мы ели все. Нас было четверо: старшая сестра, брат старший 1935 года, сестричка 1940-го года и я 1937-го. Сестричку несла на руках мать. У нее не было обуви, она мерзла, но терпела. Загнали нас в лагерь, там мы сидели. Приезжали немцы. Вшей мы привезли море, они так пекли нас – это ужасно, словами не передать, как они нас жалили. И эти вши ползали даже вокруг нас. И мать заболела сыпным тифом.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -10

Озаричи – особый из всех концлагерей вермахта. Таких условий не было больше нигде. Прямо на полесском болоте под открытым небом за колючей проволокой узники просто тихо умирали. На морозе им запрещали жечь костры, хоронить умерших. Немцы всячески способствовали распространению эпидемии. По лично утвержденному Гитлером плану предполагалось, что мирные жители заразят солдат и такое «бактериологическое оружие» задержит наступление советской армии. Людей морили голодом, а если кормили, то на потеху.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -13

Василий Сапоненко:
Немцы иногда приезжали и бросали буханку хлеба через проволоку. Того, кто кидался за хлебом, сразу же из автоматов уничтожали. Потом я задремал, очнулся и рядом обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -16

Пережитые ужасы настолько впечатались в детскую память, что вспоминать больно и теперь. Озаричи просуществовали всего 10 дней, и за это время здесь погибли около 20 тысяч человек. Многие за эти дни просто сошли с ума. Красноармейцы, освободившие лагерь, плакали от увиденного. Маленькие дети ползали по трупам матерей. Многие от истощения потеряли сознание. Были и те, кто увидев своих, бросался прочь из лагеря, не слыша предупреждений о минах.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -19

Василий Сопоненко:
Немцы все заминировали, естественно. И когда появились наши солдаты, узники сразу бросились к выходу. Я не помню, немцы, наверное, бросили, пулеметчики, не могу точно сказать, но я знаю, что узники бросились к выходу, наши солдаты стали останавливать и предупреждать: «Ждите, наши саперы разминируют тропинку, и мы вас выводить будем». Но нет тут-то было. Бросились все, некоторые попадали на мины и погибали.

«Обнаружил холодненькое тельце любимой Галочки». Белорус рассказал об ужасах в концлагере «Озаричи» -22

Но даже после освобождения из жуткой фабрики смерти Василия Денисовича ждали испытания. От разорвавшейся немецкой мины он получил ранения, которые сказывались на здоровье всю последующую жизнь.

«Глаз вытекал, живот пробило». Как война изменила жизнь этой семьи? Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Сапоненко # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Изначально я цеплялся за названия тех героев, которых сам знал». В честь кого названы улицы Минска?
14 мая 2022 11:04

«Изначально я цеплялся за названия тех героев, которых сам знал». В честь кого названы улицы Минска?

«Обновлённая Конституция призвана защитить нас». Как законодательство помогает привить правильные ценности?
14 мая 2022 10:53

«Обновлённая Конституция призвана защитить нас». Как законодательство помогает привить правильные ценности?

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны
14 мая 2022 10:41

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны