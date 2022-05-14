«Глаз вытекал, живот пробило». Как война изменила жизнь этой семьи?

Новости Беларуси. Дети войны – история узника из лагеря смерти Озаричи. Путешествие в прошлое. Музей на колесах с уникальной коллекцией орденов и медалей и народный музей из поселка Черницкий. Как увлечение военной историей объединило целые семьи? Программа «Центральный регион» в Смолевичском районе. Вместе со свидетелями военных событий и фанатами истории вспоминаем, как добывалась Великая Победа.

Пока Василий Денисович делится воспоминаниями, на нас с фотографий смотрят счастливые глаза его внуков. К победному маю 1945-го ему было примерно как старшему мальчику на фото. Только вот детство к тому моменту безжалостно перечеркнула война. Отец ушел на фронт, а семья осталась жить впроголодь под оккупацией.

Василий Сапоненко, бывший узник концлагеря «Озаричи»:

Он нас поцеловал. Будить не стал и сказал матери: я скоро вернусь. И вскоре в деревню нагрянули немцы. Какие они были самоуверенные, как они горлопанили немецкие песни! Они считали, что скоро они возьмут и Москву. Отнимали коров, нашу забрали, а нам один раз принесли миску молока. Но даже после освобождения из жуткой фабрики смерти Василия Денисовича ждали испытания. От разорвавшейся немецкой мины он получил ранения, которые сказывались на здоровье всю последующую жизнь.

Василий Сопоненко:

В 1945 году, когда уже наши освободили деревню, пасли скот какой-то немецкий или какой, у немцев они откормленные были. И старшие мальчики разожгли костер и туда вперли немецкую гранату круглую. А я не знал и подошел к костру. Как дал взрыв этот, у меня выбило, рассекло здесь хрящи. Глаз вытекал, живот пробило. У меня шерстяной свитер какой-то был, насквозь пробило. И здесь у меня большая рана вырванная. Повезли в Озаричи, и там меня собирал замечательный врач Гатов, хирург. Он очень опытный был и выходил меня. Я стеснялся, урод – самое страшное. Все фотографии, которые были, я уничтожил.

Возвращаться в родной деревне Сыщицы семье было некуда. Родную хату сожгли. Предстояло выживать. Впереди были голодные послевоенные годы. Возможно, это время и закалило характер Василия Денисовича. Школу он закончил почти на отлично, добился цели и поступил в Свердловский институт.

На Урале встретил супругу и успел поработать несколько лет, но тянуло на Родину. Молодая семья накопила на дом в Колодищах под Минском. В местной школе Василий Денисович больше 20 лет преподавал математику и информатику. В свои 85 лет он все так же полон энергии, пишет басни и стихи и с особой теплотой готовится встречать самый трогательный и значимый для их семьи праздник – День Победы.