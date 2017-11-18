«Если вы не знаете своего депутата, значит, у вас трудностей не возникало»: какие проблемы решают народные избранники
Александр Пилинкевич, депутат, председатель Налибоксого сельсовета:
Я знаю здесь всех, и взрослых, и внуков и правнуков, по пятое колено.
Определиться с избранником, если речь идет о том, кто в течение 4 лет будет решать все, даже самые курьезные вопросы – дело не менее важное, чем выбрать спутника жизни – с высоты своего опыта делится Лидия Константиновна.
Лидия Босова, жительница деревни Пруды (Столбцовский район):
Нам свет не включат – все ж экономят, звоню сразу Александру Ивановичу. Зима придет – не расчищено – звоню сразу Александру Ивановичу.
За четыре года депутатства, Александр Иванович решил, кажется, все вопросы. Бывший участковый сначала вдвое уменьшил количество преступлений, а после взялся за благоустройство. На месте десятилетиями пустующих изб – теперь дачные избушки горожан, а свалка трансформировалась в искусственный пруд.
Решать вопросы в несколько раз быстрее, депутату помогает и основная работа. За помощью к председателю сельсовета по совместительству приезжают из всех 18 деревень его избирательного округа. Как оказалось, помочь Александр Иванович пытается не только людям. Если в области даже такие экстравагантные вопросы можно решить за считанные минуты так, чтобы все стороны остались довольны – в большом городе все сложнее.
Наше общение с депутатом Минского горсовета Сергеем Смольским все время прерывалось, то телефонными звонками, то обращениями сочувствующих жителей из других округов, жаждущих внимания и возможности запечатлеть ответ депутата для личного архива. Но главное – ответы на свои вопросы получали.
Сергей Смольский, председатель президиума Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по коммунальной собственности и приватизации:
В прошлом году мы построили здесь магазин. Сейчас он обслуживает покупателей. Он работает на перспективу, здесь идет активное строительство. Надо сейчас здесь сделать такую развязку, чтобы вход в садик сделать вон там. Там идет активное строительство. Чтобы не пресекались эти потоки, которые идут в садик и которые идут в магазин. А сюда – отдельную дорогу. Я об этом и говорю.
Депутат, как он себя называет рецидивист, свою политическую карьеру начал еще в девяностых.
Сергей Смольский:
Когда я баллотировался кандидатом в депутаты, на каждой листовке, были мои телефоны, в том числе и сотовые прямые, они не изменились.
К нему обращаются за помощью по вопросам приватизации и использованию пустующих помещений в городе, а он старается помочь каждому в рамках закона.
Сергей Смольский:
Только вот помощь по этим обращениям работать – это даже больше работа местных органов власти, районных администраций. Но основная – наше республиканское законодательство так приспособить к нуждам города, чтобы максимально использовать и бюджетные ресурсы, которые выделяются, и программы, которые принимаются.
В депутаты местных Советов в нашей стране может пойти любой совершеннолетний гражданин Беларуси – было бы желание собственное и коллектива. Главное – жить или работать в округе, от которого выдвигаешься.
Кстати, необходимое количество «за» весомо разнится в больших городах и селах. Зоя Катович, депутат Лиозненского районного Совета депутатов, уже дважды необходимый минимум набирала.
Местные жители:
Зоечку Васильевну мы уже знаем здесь 30 лет. Она приехала к нам, работала агрономом, сейчас она депутатом у нас.
Никогда не отказывает. Нужен трактор! Пожалуйста, трактор. Нужно еще что-то, никогда не отказывает.
Потому и письменных обращений к Зое Катович с начала года – около десятка, устных – не менее сотни. Обращаются даже не избиратели. Дачники и жители других деревень. И находит она подход к каждому.
Сегодня решился вопрос о подсыпке песком дорожки к колонке в Клевцах. Несмотря на то, что колонкой пользуются жители всего пары домов.
Зоя Катович, депутат Лиозненского районного Совета депутатов по Клевцовскому избирательному округу:
Мне немножечко решать эти вопросы чуть проще, чем, может быть, остальным депутатам. Потому что у меня и техника, у меня есть и подручные средства, чтобы помогать людям.
Работа депутата местного Совета и в городе, и в селах – своеобразная общественная нагрузка. Но оплата их труда измеряется вовсе не суммами, а количеством тех, кому смог помочь.
Зоя Катович:
Самое сложное – это ответить человеку нет. Когда люди, особенно наши пенсионеры, старики, которые здесь много-много лет отработали, и они обращаются с просьбами.
Сергей Смольский:
Если вы не знаете своего депутата, значит, у вас трудностей не возникало таких, чтобы вы обошли много инстанций и решили попасть к депутату. Депутат, к сожалению, не волшебник, мы можем помочь там, где существует правовая база для этой помощи.
Александр Пилинкевич:
Я считаю, что самая лучшая агитация – это работа с людьми, помогай, сколько можно, общайся, живи их проблемами. Тогда не надо никого агитировать. Они сами проголосуют.