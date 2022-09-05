Если след от фломастера, нужен отбеливатель. Как самому отстирать трудновыводимые пятна?

Чистый дом, опрятная одежда и чистая мебель – важные составляющие уютного очага. Главным же врагом любителей порядка зачастую являются случайные коварные пятна. Клякса от фломастера, след от специй или ягод и глаз не радуют, и хлопот прибавляют. Какие виды пятен бывают и как отстирать трудновыводимые, пробуем разобраться.

Юрий Сницкий, представитель компании по химчистке мягкой мебели и ковров:

Виды пятен бывают самые разнообразные, но если их строго разделить на две категории, то это органические и неорганические. К органическим мы относим производное от человека или от животного, а к неорганическим – все остальное. Если с последними пятнами работать проще, то с органическими придется выучить свод правил и строго ему следовать. Шаг влево, шаг вправо – и пятно уже не убрать.

Юрий Сницкий:

Есть, например, кровяные пятна, советуем убирать эти пятна в течение 48 часов, тогда их можно убрать бесследно. Мы используем средство наподобие перекиси водорода, специализированное средство, которое разрушает пятно. Если это бытовые загрязнения, то их можно быстро не убирать, они хорошо убираются в течение полугода-года. Например, если вы ели курицу с гарниром и капнули на диван. Это не так страшно. В схватке между чистотой и пятнами здравым решением будет прибегнуть к специальным моющим средствам, которые при правильном использовании помогут избавиться от следов и разводов. Здесь же нам также понадобятся знания видов пятен и их особенностей. Не стоит забывать и о концентрации моющего средства, которая зависит от глубины и времени посадки пятна.

Юрий Сницкий:

В каждом случае важно подобрать средство. Оно подбирается исходя из причины загрязнения. Допустим, если это мочевина, то нужно щелочное средство применять. Если это фломастер, то нужно применять средство с эффектом отбеливания. Есть средства универсальные, которые наносятся на всю поверхность материала. Условно возьмем диван. В этом средстве щелочная основа. Похоже на порошок, мыло, которое мы используем в домашних условиях. Если грязь все же удалось убрать, поздравляем – половина работы выполнена успешно. Следующий этап – полное удаление моющего средства и влаги с поверхности. Пренебрегать им не стоит – есть вероятность обнаружить разводы, поэтому действуем бережно и аккуратно.