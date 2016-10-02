«Если работать, так работать хорошо»: как учителю стать примером в глазах учеников

Новости Беларуси. 2 октября в Беларуси отмечают День учителя. Профессия, без которой знания человечества невозможно было бы передавать на массовой основе. Образованием в нашей стране занимаются более 200 тысяч человек. То есть каждый десятый студент выбирает для себя путь учительства. Поздравления педагогам направил Президент. Тема образования, нагрузка учителя, качество преподавания, зарплаты – в последнее время частые вопросы, обсуждающиеся на уровне главы государства. А кем учителя становятся для своих учеников? Как в их глазах стать примером не на словах, а на деле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Быстрым и четким движением руки Александр Маркович Фельдман чертит на доске одну за другой геометрические фигуры. За 55 лет работы в школе, он, кажется, может это сделать с закрытыми глазами. Сдержанный и строгий, как и полагает математику, он сам себя причисляет к учителям классической школы.

Александр Фельдман, учитель математики ГУО «Средняя школа №19 Минска»:

Когда я начал работать в школе, задал себе определенные цели, например, если работать, так работать хорошо. Во-вторых, я всегда был заинтересован в успехах своих учеников. Я иногда шучу, что президенту США можно мне приплачивать за тех учеников, которые туда попали.

Его ученики – его гордость. И хоть алгебру с геометрией в его кабинете постигало уже не одно поколение, каждого своего выпускника он помнит в лицо.

Конечно, такое внимание ему приятно. Но больше всего Александр Маркович радуется, когда видит прогресс в знаниях своих учеников.

Александр Фельдман, учитель математики ГУО «Средняя школа №19 Минска»:

Мне нужна хорошая доска и хороший мел.

Доска и мел есть и в кабинете учителя истории Дмитрия Александровича. Однако он считает, что изучать дела давно минувших дней лучше по редким фотокарточкам. А если говорить об особах голубых кровей, то только в голубой рубашке, восседая на троне.

Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО «Лицей №2 Минска»:

Кабинет истории должен выглядеть историческим, чтобы соответствовал какой-то эпохе временной. Была бы моя возможность, я бы весь кабинет так сделал, даже поставил бы дубовые столы, а лампы на колесе, как свечи.

Царских замашек, по признанию педагога, несмотря на монаршие атрибуты, у него нет. Напротив, он максимально прост и открыт для диалога с учениками.



Дмитрий Дрожжа, учитель истории ГУО « Лицей №2 Минска»:

Отношения направлены на сотрудничество. Мое дело предложить, что я могу сделать, реализовать для них. Их дело – принять. Если ты не принимаешь, у тебя есть право предложить что-то взамен, если тебя что-то не устраивает.

О том, как важно говорить с учениками на одном, в ее случае, белорусском языке, не понаслышке знает Инна Шапкова. Вместе с ней ученики читают классику белорусской литературы и даже издают поэтические сборники.

Инна Шапкова, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 19 Минска»:

Калі шчыра размаўляеш з дзецьмі, яны адчуваюць, стараюцца дапамагчы табе ў тваёй працы. Асоба настаўніка вельмі важна ў прафесіі.

А вот главный учитель страны свой профессиональный праздник отмечает в стенах родной школы.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Наставник, который должен научить и на плече которого иногда можно пожаловаться на что-то. Мой классный руководитель – Ида Павловна – учитель с большой буквы. И первая учительница. Это мои две самые любимые.

На несколько часов вернувшись в детство, он легко находит в толпе ее – свою саму первую учительницу. Ида Павловна помнит доктора наук и профессора еще маленьким голубоглазым мальчонкой.

Жизнь учителя без перемен и каникул. Ежегодно тысячи рябят впервые садятся за парту, и столько же отправляется во взрослую жизнь, переступая школьный порог.

Алена Сырова, СТВ:

Даже спустя годы каждому из нас есть, за что сказать спасибо своим учителям.