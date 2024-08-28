Если бы был шанс продлить день, на что потратили бы лишний час минчане? Мнения

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новая возможность посвятить себя любимому делу. Жаль только, что иногда не хватает времени в сутках. А что если бы был шанс продлить день? На что потратили бы лишний час минчане? Узнаем прямо сейчас.

Я бы съездил на дачу или в деревню, погулять на улице с друзьями.

Потратила бы на свою семью, на своих близких, на общение с ними, на проведение времени с ними.