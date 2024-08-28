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Если бы был шанс продлить день, на что потратили бы лишний час минчане? Мнения

28 августа 2024 12:10
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Если бы был шанс продлить день, на что потратили бы лишний час минчане? Мнения-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новая возможность посвятить себя любимому делу. Жаль только, что иногда не хватает времени в сутках. А что если бы был шанс продлить день? На что потратили бы лишний час минчане? Узнаем прямо сейчас.

Если бы был шанс продлить день, на что потратили бы лишний час минчане? Мнения-3

Я бы съездил на дачу или в деревню, погулять на улице с друзьями.

Если бы был шанс продлить день, на что потратили бы лишний час минчане? Мнения-5

Потратила бы на свою семью, на своих близких, на общение с ними, на проведение времени с ними.

Если бы был шанс продлить день, на что потратили бы лишний час минчане? Мнения-7

Провела бы время со своими детьми, занималась бы хобби.

Подробности в видео.


 

# Алина Трус # Опрос

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