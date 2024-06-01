Ещё одна тёплая неделя! Погода в Беларуси со 2 по 8 июня

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус».

По предварительным прогнозам синоптиков, в первую половину июня тропики у нас задержаться. Тем не менее немного остудят пыл дожди и грозы. Они с нами еще как минимум на неделю, причем как в дневные, так и в ночные часы.

И все равно назвать обстановку за окном непогожей нам не доведется. Дни продолжат радовать солнцем и теплом. Средняя температура по стране составит от +23 до + 25 градусов днем и от +13 до +15 ночью. В среду и пятницу дожди будут дополнены грозовыми раскатами преимущественно в Витебской, Гомельской и Брестской областях. Порывы ветра от слабых до умеренных.

Подробный прогноз по областям страны.