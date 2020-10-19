«Еще в школе я пробовала создать радио». Ведущая СТВ Юлия Самусенко рассказала о творчестве и работе на телевидении

Новости Беларуси. Эта девушка вот уже два года встречает день с сотнями тысяч белорусов, рассказывая о самых заметных метеоновостях. А совсем недавно Юля Самусенко стала лицом еще двух масштабных телепроектов – «Нового утра» на телеканале РТР-Беларусь и программы «Плюс-минус» на СТВ. Мы прогулялись с известной телеведущей по столице и поговорили о погоде, учебе, карьерных взлетах и планах на жизнь. Началось наше мини-путешествие с улицы Сторожевской, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юлия Самусенко, телеведущая:

Сама улица Немига, непосредственно Троицкое предместье, у меня ассоциируются со студенческими прогулками. Это такое первое место, которое я увидела, когда приехала в Минск, которое меня невероятно впечатлило. Мы здесь и фотографировались, и снимали какие-то сюжеты, ролики, что-то интересное. Встречи с подругами тоже происходят здесь. Это одно из моих любимых мест, которое меня вдохновляет.

Анна Сушкова, корреспондент:

­Давай вернемся к началу твоей карьеры, когда вы это все снимали. О чем были твои первые сюжеты, первые опросы, можешь вспомнить? Юлия Самусенко:

Это было социальное, трогательное. Мой ролик, который я запомнила, назывался «Простые вещи». Я подлавливала какие-то интересные моменты, у нас была целая история. Девушка симпатичная идет, поглядывает по сторонам, и в конечном итоге делает доброе дело – делает пожертвование на благотворительность. А еще чуть раньше Юля попробовала себя в радиовещании и даже в писательстве.

Юлия Самусенко:

Я всегда была творческой личностью, еще с раннего детства писала сказки, стихи, рассказы. Меня всегда тянуло во что-то творческое. И в классе восьмом – девятом я поняла, что журналистика – это то, что мне интересно, чем я буду заниматься. У нас с нашей командой, с которой мы создавали школьную газету, родилась идея сделать школьное радио. Мы предложили ее директору, и, что было удивительно, это утвердили.

Так что на переменках в средней школе №13 города Жлобина, где училась наша героиня, звучали самые модные треки, а радийная кухня и вовсе развернулась в кабинете директора. Просуществовала ученическая волна недолго, но слава создателей первого школьного радио за авторами закрепилась до конца учебы. Но радио было только началом творческого пути. В десятом классе Юля попробовала написать целый роман. И хотя вы его не найдете на книжных полках, телеведущая поделилась захватывающим сюжетом. Юлия Самусенко:

Действие разворачивалось где-то в Америке, я придумала необычные имена, все были какими-то интересными персонами, я придумывала описание. У меня было все точно так же, как в книге. Я написала где-то около 20 страниц, но потом потенциал во мне угас. Анна Сушкова:

А если не секрет. У нас нет возможности прочитать эту книгу, ты ее так и не дописала, она осталась у тебя в голове. Но все же, о чем она была?

Юлия Самусенко:

Это был детектив, все довольно мистическое. История была про девушку моего возраста. Видимо, я перекладывала немного свой образ на образ моей героини. Ее звали Кристен, она была светленькая, со светлыми глазами, немного рассеянная, как и я отчасти, интересная, необычная. Оказывается, что ей достается очень крутое наследство. Она узнает, что у нее есть богатый дядя, который собирается отписать ей дом, и она туда приезжает.

Правда, не все постояльцы мистического жилища рады будущей хозяйке. Готический дом оказывается на стыке интересов желающих получить наследство родственников, и Кристен втягивают в весьма запутанную историю. Впрочем, чем все закончилось, не знает даже автор. Потому что написание романа пришлось отложить из-за подготовки к вступительной кампании.

Юлия Самусенко:

Твердое решение родителям озвучила: я буду поступать на журфак. Они сказали так: «Юля, может, ты рассмотришь более высокооплачиваемые профессии? Подумаешь, посмотришь». Но нет, я была настроена решительно. Я сказала, что я хочу и буду поступать. Юля всегда говорит о том, что нужно правильно мечтать. Вот и ее желание учиться в самом престижным вузе страны вскоре стало реальностью. Затем талантливая студентка прошла кастинг и попала в группу телевизионщиков – радости не было предела.

Юлия Самусенко:

Мне было все интересно. Мы пробовали, записывали свои ток-шоу, свои программы делали. Все это было движово, все чему-то учило. Плюс, на каждом курсе была практика на телевидении, таким образом я всегда тоже чему-то училась. Каждый год у меня был новый телеканал, каждый год новая программа, новый отчет о практике, который мы постоянно писали, новые эмоции, новые знакомства, поэтому все было интересно, и я даже не заметила, как прошли эти четыре года учебы. Зато страх перед экзаменами у опытной телеведущей до сих пор остался. И, посматривая на журфаковские стены, она вспоминает самые волнительные моменты.

Юлия Самусенко:

Экзамены для меня были настоящим испытанием. Я волновалась, всегда ходила в первой пятерке. Второй или третьей всегда отвечала, ждать я уже больше не могла. Меня переполняли эмоции, страх. Жутко переживала и волновалась, но за все это время не было ни одной пересдачи, все сдавала с первого раза. Именно здесь Юля познакомилась и со своими будущими коллегами по утренней программе. В это трудно поверить, но еще несколько лет назад отдельные эфиры «Столичного телевидения» записывали в учебной телестудии, поэтому съемочный процесс студенты могли увидеть вживую. Юлия Самусенко:

Очень часто мне попадались звезды нашего белорусского телевидения. Какие-то ведущие, которые сейчас мои коллеги, но тогда я на них смотрела с восхищением и думала: как же это здорово. Может, когда-нибудь тоже меня так будут узнавать. Есть еще одно знаковое место рядом с Кальварийской, которое напоминает о студенческой жизни.

Юлия Самусенко:

Это сквер, который находится через дорогу от журфака. Здесь мы с ребятами собирались после значимых мероприятий, которые проводились в университете – «Мисс журфак», «Мистер журфак». Это было место, где мы немного даже сплачивались. Приходили первокурсники, второкурсники, третьекурсники, все вместе общались. Это всегда было весело, движово. Это было место для души, место для отдыха, место для общения. Здесь жила студенческая атмосфера. У Юли всегда есть внутренний дедлайн: до какого времени необходимо сдать сюжет, собраться на съемку или выйти под свет софитов. Обязательность и пунктуальность всегда были ее «коньками». Не считая невероятной начитанности и огромного творческого потенциала. Как все дороги ведут в Рим, так и все дороги ведут талантливых телевизионщиков на Коммунистическую.

Юлия Самусенко:

С этим зданием связан мой творческий, весь карьерный путь, сюда я попала сразу же после окончания журфака в 2018. Уже на последнем курсе университета, я пришла на практику на СТВ, буквально поработала месяц, и мне уже предложили работу. Все началось с того, что я записывала интервью с разными интересными людьми, связанными с погодой, погодными событиями. Всегда на выезде это было, но потом рубрику перенесли в студию, так я стала ведущей прогноза погоды уже в другом формате. Анна Сушкова:

А ты ассоциировалась с этой рубрикой? Все говорили, что это лицо погоды? Юлия Самусенко:

Меня называли уже Юля Погода, говорили: «А где наша погода». Я всегда ассоциировалась у людей с прогнозом погоды, у меня часто спрашивали, какая завтра погода, какая завтра температура. Следующий этап был еще более неожиданным для ТВ-секретаря небесной канцелярии. Солнечную ведущую прогноза погоды заметили и пригласили уже в новом качестве в утренний проект. Теперь Юля каждый день желает с экранов доброго утра всей стране.