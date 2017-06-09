Эпидемия холеры в Йемене: 800 погибших, денег на лекарства нет

Новости Йемена. В Йемене холера унесла жизни уже почти 800 человек. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала вспышки в конце апреля опасной инфекцией заразились уже более 100 тысяч человек, половина из них – дети. Стране остро необходима гуманитарная помощь и самое главное – лекарства, денег на которые в бюджете Йемена просто нет.