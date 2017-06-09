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Белорусские полярники: уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что человечество ждут прорывные биотехнологии

09 июня 2017 06:00
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Новости Беларуси. Ученые Академии наук приступили к исследованиям биоматериалов, которые собрали белорусские полярники в Антарктиде. Команда из шести человек недавно вернулась из очередной экспедиции, уже 9-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . В ходе нее были собраны сотни образцов грунта, растительного и животного мира. А с помощью телеуправляемого подводного аппарата удалось собрать уникальные пробы морского дна.

Белорусские полярники: уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что человечество ждут прорывные биотехнологии-1

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:
Уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить о том, что человечество ждут новые прорывные биотехнологии в медицине, фармакологии и так далее. Многие страны, ведущие экономики мира вкладывают большие средства в решение именно этой проблемы, в том числе в Антарктике.

Белорусские полярники: уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что человечество ждут прорывные биотехнологии-4

Белорусские полярники: уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что человечество ждут прорывные биотехнологии-6

Экспедиция длилась 4 месяца. Полярники работали над реализацией пяти программ. Среди них – исследования озоносферы, климата, ультрафиолетовой радиации. А также смонтировали второй модуль Белорусской антарктической станции.

Белорусские полярники: уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что человечество ждут прорывные биотехнологии-9

# общество # Фотофакт # Алексей Гайдашов # Антарктида

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