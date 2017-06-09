Белорусские полярники: уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить, что человечество ждут прорывные биотехнологии

Новости Беларуси. Ученые Академии наук приступили к исследованиям биоматериалов, которые собрали белорусские полярники в Антарктиде. Команда из шести человек недавно вернулась из очередной экспедиции, уже 9-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . В ходе нее были собраны сотни образцов грунта, растительного и животного мира. А с помощью телеуправляемого подводного аппарата удалось собрать уникальные пробы морского дна.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:

Уникальнейшие свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить о том, что человечество ждут новые прорывные биотехнологии в медицине, фармакологии и так далее. Многие страны, ведущие экономики мира вкладывают большие средства в решение именно этой проблемы, в том числе в Антарктике.