Василий Жарко: правила поступления в ВУЗы могут измениться исходя из результатов вступительной кампании

Новости Беларуси. Правила поступления в ВУЗы могут измениться по результатам нынешней вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правила поступления в ВУЗы могут измениться по результатам нынешней вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщил сегодня вице-премьер Василий Жарко на заседании государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями. Так задания ЦТ сверят на соответствие программе средней школы.
Оценке подвергнут и балльную шкалу.
Специально созданная комиссия будет следить, чтобы абитуриенты были в равных условиях, а вступительная компания прошла максимально прозрачно.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Анализ глубокий проведем результатов вступительной кампании текущего года. Будут, наверное, обращения родителей и абитуриентов. Мы внесем конкретные предложения. Основная задача нашей государственной комиссии –
дать равные права и сделать так, чтобы абитуриент был подготовлен учиться в вузе.
Также рассматривается возможность введения бесплатного или льготного пробного тестирования.
Напомню, ЦТ начинается уже 12 июня с экзамена по белорусскому языку.