Настоящее сокровище или обычное стекло: кто определяет имитацию драгоценного камня?

Смолистый цвет, красивый отблеск и огранка. Но всё это лишь видимость драгоценности и уникальности. Камень в серьгах не что иное как подделка! А вам удалось сразу определить имитацию драгоценного камня? Невооруженным глазом для обычного человека сложно увидеть разницу. Поэтому существуют специалисты – геммологи, которые могут узнать весь «внутренний мир» камня.

Геммолог – тот человек, который помогает нам не переплачивать за то, что минерал выращен искусственным путём, а не природой. К тому же незначительная разница в цвете, химическом составе, аспектах обработки и огранки камня ведёт к внушительной разнице в цене. Параметры определяются при помощи оптических эффектов: насколько хорошо минерал может преломлять лучи, менять окраску, излучать свет под воздействием ультрафиолетовой лампы.

Свечение каждого из камушков в этом кольце увеличило стоимость ювелирного изделия приблизительно на 10 процентов.

К каждой породе у геммолога свой подход с помощью разных приборов. В «драгоценной» науке не бывает двух мнений: или это настоящее сокровище или обычное стекло.

Без помощи эксперта попасться на уловку мошенников легко. Но всё же есть некоторые способы избежать обмана.

В сомнениях о том, что у вас в руках бриллиант или фионит, не забудьте присмотреться к тому, насколько квалифицированный перед вами геммолог.

Будьте внимательны к тому, чтобы стоимость соответствовала драгоценности.