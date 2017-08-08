Энергичные, сильные и нацеленные на результат: школьники и студенты Гродненской области стали частью уборочной-2017
Новости Беларуси. Не остались в стороне от страды школьники и студенты. В Гродненской области на период каникул около двух тысяч человек вникают в детали уборочной кампании. Молодежь трудится и в поле, и на зернотоках. Некоторые даже устанавливают свои первые рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Механизм уборочной кампании не должен работать в вальяжном режиме. Об этом во время селекторного совещания говорил Президент. В филиале агрокомбината «Скидельский» после большого разговора на высшем уровне об уборочной сразу решили добавить динамики – привлечь молодежь.
Мария Бартошевич, заместитель директор филиала агрокомбината «Скидельский»:
Не хватает своих рабочих рук, потому что квалифицированные работники, как правило, нужны там, где работают механизмы. А такая мелкая работа – можно использовать школьников.
Вот и сейчас в две смены больше 20 школьников и студентов трудятся на этом зерносушильном комплексе.
Гродненская область традиционно по урожайности держит планку лидера. Здесь колос на 12% тяжелее, чем в среднем по стране. Даже новички знают: важно не только зерно убрать с поля, но и сохранить.
Александра Повшок, ученица Скидельской средней школы № 2:
Смести нужно каждое зернышко, чтобы все попало в зерносушилку.
Александра Повшок о принципе работы зерносушилки знает, пожалуй, несколько больше других. Отец – агроном в этом же хозяйстве. Но если в детстве Сашу сюда вело любопытство, то второй год подряд – твердое желание заработать на учебу. Ведь уже через год выпускной.
Александра Повшок, ученица Скидельской средней школы № 2:
Зарплата составляет до 200 рублей. В принципе, для моего возраста это нормально. Есть и зарплата, есть, где загореть, и скинуть вес, к тому же.
В глазах оптимизм, в руках – щетки и лопаты. Кураторы отмечают: школьники – весьма дисциплинированные труженики. Пунктуальные и ответственные.
Школьник:
Если пойдет дождь, то нам нужно быстро накрыть пленкой все зерно.
Вот и водитель грузовика Константин Радюк считает дождь своим злейшим врагом – это период простоя. У парня это первая в жизни уборочная кампания. Но он уже пример для других. Стал первым в Гродненской области молодым водителем, который перевез тысячу тонн зерна.
Константин Радюк, водитель филиала агрокомбината «Скидельский»:
Сначала я не стремился, сначала просто ездил. Потом посмотрел, что у меня получаются какие-то результаты, я решил это все дело догнать.
А вот и заслуженные лавры. Дипломы и подарки без отрыва от работы.
Но расслабляться некогда. Победный вымпел в кабине теперь будет вдохновлять на новые рекорды.
Павел Михалюк, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Когда молодых людей благодарят, их показывают, это является действительно стимулом к новым достижениям. Я надеюсь, что мы к ним вернемся еще не один раз и на двухтысячной отметке, и на трехтысячной.
Энергичные, сильные и нацеленные на результат. Молодежный труд дает мощный импульс уборочной кампании. В Гродненской области уже убрано 58% площадей. И в этом есть заслуга таких парней и девчонок.