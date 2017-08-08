Энергичные, сильные и нацеленные на результат: школьники и студенты Гродненской области стали частью уборочной-2017

Новости Беларуси. Не остались в стороне от страды школьники и студенты. В Гродненской области на период каникул около двух тысяч человек вникают в детали уборочной кампании. Молодежь трудится и в поле, и на зернотоках. Некоторые даже устанавливают свои первые рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Механизм уборочной кампании не должен работать в вальяжном режиме. Об этом во время селекторного совещания говорил Президент. В филиале агрокомбината «Скидельский» после большого разговора на высшем уровне об уборочной сразу решили добавить динамики – привлечь молодежь.

Мария Бартошевич, заместитель директор филиала агрокомбината «Скидельский»:

Не хватает своих рабочих рук, потому что квалифицированные работники, как правило, нужны там, где работают механизмы. А такая мелкая работа – можно использовать школьников. Вот и сейчас в две смены больше 20 школьников и студентов трудятся на этом зерносушильном комплексе.

Гродненская область традиционно по урожайности держит планку лидера. Здесь колос на 12% тяжелее, чем в среднем по стране. Даже новички знают: важно не только зерно убрать с поля, но и сохранить.

Александра Повшок, ученица Скидельской средней школы № 2:

Смести нужно каждое зернышко, чтобы все попало в зерносушилку. Александра Повшок о принципе работы зерносушилки знает, пожалуй, несколько больше других. Отец – агроном в этом же хозяйстве. Но если в детстве Сашу сюда вело любопытство, то второй год подряд – твердое желание заработать на учебу. Ведь уже через год выпускной. Александра Повшок, ученица Скидельской средней школы № 2:

Зарплата составляет до 200 рублей. В принципе, для моего возраста это нормально. Есть и зарплата, есть, где загореть, и скинуть вес, к тому же. В глазах оптимизм, в руках – щетки и лопаты. Кураторы отмечают: школьники – весьма дисциплинированные труженики. Пунктуальные и ответственные.

Школьник:

Если пойдет дождь, то нам нужно быстро накрыть пленкой все зерно. Вот и водитель грузовика Константин Радюк считает дождь своим злейшим врагом – это период простоя. У парня это первая в жизни уборочная кампания. Но он уже пример для других. Стал первым в Гродненской области молодым водителем, который перевез тысячу тонн зерна.

Константин Радюк, водитель филиала агрокомбината «Скидельский»:

Сначала я не стремился, сначала просто ездил. Потом посмотрел, что у меня получаются какие-то результаты, я решил это все дело догнать. А вот и заслуженные лавры. Дипломы и подарки без отрыва от работы.

Но расслабляться некогда. Победный вымпел в кабине теперь будет вдохновлять на новые рекорды.