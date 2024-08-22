Энергичные, общительные и невероятно умные – каковы особенности породы корги?

Любимцы английских монархов покорили сердца миллионов. А ведь не только благородное происхождение отличает корги от других пород собак. Энергичные, общительные и невероятно умные животные, корги давно стали символом верности. Они воплощают в себе лучшие качества аристократов, как по титулу, так и по духу, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. В деревне Липники Смолевичского района есть питомник милейших пемброков. Однажды кинолог Надежда Редченко влюбилась в собаку-улыбаку так, что в корне поменяла свою жизнь. Вместе с семьей уехала из столицы и теперь встречает гостей в корги-парке.

Надежда Редченко, хозяйка питомника корги:

Корги разводили для пастушьих целей, для того, чтобы она пасла стада коров и овец. Поэтому у них короткие лапки для того, чтобы они уворачивались от ударов копыта коровы. Сейчас корги служат в доме как компаньоны. Заводчица знает все о пирожочках и четко консультирует будущих родителей. Ее питомцы получают высокие оценки на выставках.

Надежда Редченко:

Сначала собаке требуется вольерчик. Второе – это игрушки, больше игрушек – больше собака чем-то занята. Третье – это общаться с ними как можно чаще. Приходишь с работы уставший, все проходит, когда обнимаешь свою собаку. До полугода овчаристые собаки выносятся из дома на руках и в дом тоже. Собаку нельзя брать на диван спать и накрывать тоже, их место только на полу. Поэтому говорю, что если захочешь взять собаку на постель, травмируется животное – это будет на твоей совести. До полугода не гладят по голове, чтобы ушки стояли красиво. Надо, чтобы была дрессировка, потому что собака должна быть умная в доме, от вас это зависит.