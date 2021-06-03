Кто мог «подставить» Романа Протасевича? «У меня был личностный конфликт только с одним человеком»

Роман Протасевич, пассажир рейса FR4978 Афины – Вильнюс:

У меня был личностный конфликт, в принципе, только с одним человеком, причем достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, что, помню, буквально на первой пьянке совместно когда были, он сказал, что у нас с тобой могут быть проблемы, мол, у нас два таких сильных, лидерских характера, у нас рано или поздно будут какие-то проблемы. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, является ли вот эта ситуация продолжением конфликта. Но, опять же, я просто расскажу подробнее. То есть я на самом деле думал о том, что с учетом того, что единственный раз, когда я вообще написал о том, как и куда, на каком самолете я буду лететь и перемещаться (это было в рабочем чате за 40 минут до вылета, где есть, в принципе, и этот человек), случается такая ситуация. Особенно с учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО и у меня не было доступа ни к какой информации, одной из первых вещей, о которой я подумал, что реально меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!

Роман Протасевич станет гостем программы «Марков. Ничего личного». Когда покажут интервью?