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«Эмоции, но и ответственность большая». Кобяков вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

25 апреля 2018 12:07
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Новости Беларуси. Государственные награды 25 апреля вручены лучшим представителям трудовых коллективов. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции, но и ответственность большая». Кобяков вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-1

Медали «Франциска Скорины», «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента получили представители разных профессий. Это аграрии, работники лесной отрасли, ученые, строители, сотрудники налоговых органов, журналисты. Каждый из них внес свой вклад в развитие нашей страны.

«Эмоции, но и ответственность большая». Кобяков вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-4

Наталья Горохова, зоотехник-селекционер комбината «Восход»:
Оказали большое доверие – наградили медалью. Хочу оправдать ее в дальнейшем.

«Эмоции, но и ответственность большая». Кобяков вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-7

Валерий Котковец, тракторист-машинист агрокомбината «Дзержинский»:
Приятно, что отметили работу. Будем стараться и дальше. Агрокомбинат знают все, даже далеко за рубежом. Стараемся быть первыми, работаем.

«Эмоции, но и ответственность большая». Кобяков вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-10

Татьяна Бондарчук, директор ОАО «Могилевская фабрика мороженого»:
Эмоции, но и ответственность большая, потому что награда. Я так подумала, что уже плохо работать ни в коем случае нельзя, надо работать гораздо лучше, чтобы оправдать. Это в какой-то степени даже аванс.

«Эмоции, но и ответственность большая». Кобяков вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-13

Всего высокими наградами сегодня отмечены свыше 100 человек.

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Татьяна Бондарчук # Наталья Горохова # Валерий Котковец

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