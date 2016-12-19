Елочные игрушки: история и особенности в уникальной коллекции реставратора Натальи Ковалевой

История елочных украшений, как и библейская история, началась с яблока. По легенде, в 1848 году в немецком городе Лауша из-за неурожая яблок елки не могли быть наряжены функциональными фруктами, и стеклодувы решили эту проблему, изготовив декоративное яблоко. Яблоко стало весьма популярным и в производстве советской елочной игрушки.

Наталья Ковалева, реставратор, коллекционер елочных игрушек:

Такое яблоко, из толстого «стеклодрота» так называемого, 3-миллиметровая трубочка стеклянная, из нее выдувалось и потом подвергалось формовке изделие, которое было толстостенным и могло быть хорошо замечено снизу, могло быть повешено на большую елку, которые были в Домах пионеров, в школах и даже на улицах. Вот эти игрушки, конечно, были на главной елке страны и назывались «кремлевскими».

В коллекции Натальи Ковалевой собрано около 3000 антикварных елочных игрушек. Часть украшений реставратор привезла из родного Витебска в столичный музей театральной и музыкальной культуры. В блестящих фигурках из стекла застыла сама история советского народа в период с конца 40-х и по 70-е годы включительно. Именно с 1935 года, после снятия запрета на елки, началась эпоха советской елочной игрушки.

Наталья Ковалева, реставратор, коллекционер елочных игрушек:

Было выпущено огромное количество подвесок, шаров и фигурок с символикой Советского Союза, то есть со звездами, серпом и молотом. И эти фигурки украшали елки советских граждан, естественно.

Елочное производство очень чутко отзывалось на реалии советской действительности. Понравился Иосифу Сталину фильм «Цирк» – в производство сразу поступила серия фигурок негритят. Похвалил вождь хоккей – маленькие спортсмены вскоре бороздят просторы елочных веток.

Однако коллекция из ваты, картона и посеребренного стекла – это не просто срез советской истории, но и уникальное знакомство с новогодней эстетикой, которая сверкает даже спустя 70 лет.

Наталья Ковалева, реставратор, коллекционер елочных игрушек:

Серебрение достигалось тем, что в игрушку вводился сульфат серебра и закрепитель. Потом это подвергалось действию горячей воды для того, чтобы вот эта красящая паста растеклась равномерно по поверхности игрушки. Это серебрение очень выгодно отличается от металлизации, которая была впоследствии. А если говорить о размерах игрушки, забегая вперед, вот елочка для хрущевской малогабаритной квартиры. Вы видите, что размеры фруктов здорово отличаются.

Освоение космоса, детские забавы, персонажи сказок Пушкина и Шарля Перро. Визитной карточкой хрупких украшений стала почти ювелирная детализация. Миниатюрные лица красавиц размером с ноготь мастера прорисовывали кропотливо, но впечатляюще. Однако новогодняя коллекция антикварных игрушек старше 50 лет вряд ли сохранилась бы до нынешней зимы, если бы не помощь реставратора.

Наталья Ковалева, реставратор, коллекционер елочных игрушек:

И эта рыбка, естественно, 50-х годов, но она утратила всю свою чешую и шарм. Мне пришлось ее покрасить и состарить искусственно.

У старых игрушек есть удивительная особенность – возвращать смотрящего в детство. И иногда достаточно взгляда на давно забытый елочный шарик, чтобы взрослым вспомнить счастливые новогодние каникулы в гостях у бабушки, а детям – познакомиться с эстетикой прошлого, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.