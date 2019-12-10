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Елизарьев рассказал о своём доме: «Практически одна комната полна книг. Книги скоро нас выселят»

10 декабря 2019 10:49
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Если к Вам прийти домой и посмотреть, какие книги Вы читаете, то ваши книжные шкафы забиты литературой о балетном искусстве?

Елизарьев рассказал о своём доме: «Практически одна комната полна книг. Книги скоро нас выселят»-1

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Нет, у нас много разных книг и очень хорошей художественной литературы. Часть библиотеки – моей супруги. Практически одна комната полна книг. Книги скоро нас выселят из этой комнаты. Очень много книг по изобразительному искусству, огромная библиотека музыкальная. У меня в семье играют и на музыкальных инструментах. Поэтому есть хорошее пианино, которое не стоит как мебель, а в рабочем состоянии.

# Книги # общество # Валентин Елизарьев

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