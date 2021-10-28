Электротранспорт и модернизация производств. Что обсудят депутаты на заседании Палаты представителей и Совета Республики?

Новости Беларуси. Жаркие дебаты ожидаются 28 октября в Овальном зале Дома Правительства. Там проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентский корпус сможет получить ответы на интересующие их вопросы от представителей Совмина. Работа промышленного комплекса, нефтехимического, энергетического секторов и перспективы развития этих сегментов экономики – то, что сегодня интересует большинство.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Последние вызовы – это пандемия, санкции, изменения конъюнктуры рынка – требуют переориентировать рынки как по экспорту, так и по импорту. Хотелось бы услышать мнения и что вообще делается в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что модернизация производств – это повышение эффективности предприятия и получение новой, инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, что проводится и в этом направлении.