Электронный учебник - быстрое и удобное обучение

В Национальной библиотеке Беларуси 2 марта пройдет презентация электронных пособий для школьников. Будут представлены диски "Электронная библиотека - школьникам" и "Говорящая электронная библиотека". Как считают организаторы мероприятия, подобные проекты уникальны и актуальны, компактны и удобны в использовании. Диски популяризируют произведения белорусской и русской литературы и обеспечивают им широкий круг читателей. Оба диска содержат произведения для обязательного, внеклассного и самостоятельного чтения.