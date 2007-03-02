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Электронный учебник - быстрое и удобное обучение

02 марта 2007 09:32
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В Национальной библиотеке Беларуси 2 марта пройдет презентация электронных пособий для школьников. Будут представлены диски "Электронная библиотека - школьникам" и "Говорящая электронная библиотека". Как считают организаторы мероприятия, подобные проекты уникальны и актуальны, компактны и удобны в использовании. Диски популяризируют произведения белорусской и русской литературы и обеспечивают им широкий круг читателей. Оба диска содержат произведения для обязательного, внеклассного и самостоятельного чтения.
# общество

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