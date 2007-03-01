Уголовный розыск идет по следам недобросовестных родителей

Лица, которые скрываются от уплаты алиментов, теперь будут иметь дело с сотрудниками правопорядка.

В случае отказа содержать своего ребенка неплательщику грозит до трех лет лишения свободы. 80% "родителей-кукушек" скрываются от законных выплат в странах СНГ.

Уголовный розыск занялся поисками родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов. Большинство из разыскиваемых - безработные мужчины и любители зеленого змия. Многие из них о существовании ребенка вспоминают лишь при появлении сотрудника милиции.

Родители, которые не оплачивают алименты своим детям, попросту затягивают себя в долговую яму. С каждым месяцем сумма растет. Таких горе-родителей только в столице более 300 человек. Многие мужчины уезжают нелегально работать в Москву или Санкт-Петербург и свои доходы скрывают.

В настоящее время в республике создается единый банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении. Их насчитывается около 38 тысяч. Родители, которые оставили своего ребенка на попечение государству, в стороне не останутся и так же заплатят по счетам.