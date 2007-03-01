Мир объявляет войну наркотикам

Организация Объединенных Наций бьет тревогу в связи с растущим производством и контрабандой наркотиков в мире.

В 2006 году площадь плантаций опиумного мака в Афганистане увеличилась на 59%, а производство опиума возросло наполовину, достигнув более 6 тысяч тонн. При этом мак сейчас не выращивается лишь в 6 из 34 афганских провинций и на долю Афганистана приходится 75% производства этого сильнодействующего наркотика.

Что касается кокаина, то его главными производителями и экспортерами являются страны Латинской Америки, прежде всего - Колумбия. Главные же потребители этого опасного зелья - США и Европа.

В Национальном пресс-центре белорусской столицы проходит презентация ежегодного Доклада Международного комитета по контролю над наркотиками за 2006 год и Отчета "Наркопотребление и незаконный оборот наркотиков в Республике Беларусь". Документ подготовлен при поддержке Белорусско-украинско-молдавской программы и анализирует ситуацию с наркотиками в Беларуси за последние 10 лет.