«Экзаменов мне сдавать не требуется». Мигрант из Украины рассказал, трудно ли найти работу в Беларуси

Новости Беларуси. Проблемные вопросы трудоустройства граждан Украины, бегущих от военных действий, обсудили 29 ноября за круглым столом в Бресте. Более 1 800 мигрантов-беженцев приняли и поддержали в Брестской области с начала 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель встречи – создать практическое руководство к действию всех служб по эффективной помощи нуждающимся без формальных задержек и документальной волокиты. С чистого листа – материал нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Врач травматолог-ортопед Андрей Коротенко ведет прием в новой поликлинике Бреста, которой нет еще и года. С чистого листа, кажется, начинают оба. Выпускник Луганского медицинского университета, он был практикующим хирургом в областной больнице. Февраль 2022-го заставил, как признается, заново вращать барабан. Когда вокруг рушатся дома, а за ними и жизни, четче уже не поймешь, кого спасать.

Андрей Коротенко, врач – травматолог-ортопед Брестской городской поликлиники № 5:

Ситуация там жизнеугрожающая и нужно уезжать, так как есть дети. А для меня их здоровье и безопасность – главный приоритет. Выбор пал на Беларусь, где медиками трудятся родственники. Андрей сразу же сделал запрос в Минздрав, и оказалось, что подтверждать свой врачебный статус ему не нужно. Сперва для переезда рассматривали Минск, но для семейной жизни больше подошел спокойный Брест. Вакансию в новой поликлинике врач увидел на одном из сайтов, после личного общения сомнений не осталось.

Андрей Коротенко:

Подтверждений каких-то, экзаменов мне сдавать не требуется. Моя квалификация соответствует квалификации докторов Беларуси. Это было очень существенным плюсом. Если взять другие окружающие страны – европейские и страны СНГ – везде нужно подтверждение своей квалификации, тесты, экзамены. Значительно упростил социальную адаптацию граждан Украины в Беларуси Указ Президента № 420 – это и получение бесплатного образования, и медицинской помощи, выплата пенсий и пособий, а также трудоустройство.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Этот адрес в Бресте хорошо знаком тем, кто прибывает из Украины. Кризисный центр разместился в институте развития образования, где есть все условия чтобы на первых порах поддержать человека. Жилье, питание, средства гигиены, а позже волонтеры сориентируют по поиску жилья и трудоустройству.

С февраля за помощью в Брестской области обратились порядка 1 800 мигрантов-беженцев из Украины. Часть из них следуют транзитом, но многие остаются и хотят наладить новую мирную жизнь. Избежать формальностей и реагировать быстро – проблемное поле трудоустройства обсудили в Бресте в формате круглого стола представители разных служб: центра занятости, отдела по миграции, волонтеры Красного Креста, а также те, у кого уже есть положительный опыт взаимодействия с работодателями. Есть возможность получить жилье. Где украинец может трудоустроиться в Брестской области?